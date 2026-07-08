Emine Erdogan dio la bienvenida a las invitadas en la Mansión Çankaya, donde participaron en una mesa redonda titulada «Niños, Tecnología y Seguridad: Protegiendo a la Próxima Generación».

La primera dama turca recibe a las esposas de los líderes que asistieron a la Cumbre de la OTAN en Ankara Emine Erdogan dio la bienvenida a las invitadas en la Mansión Çankaya, donde participaron en una mesa redonda titulada «Niños, Tecnología y Seguridad: Protegiendo a la Próxima Generación».

La primera dama turca, Emine Erdogan, recibió este miércoles a las esposas de los líderes que asistieron a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdogan dio la bienvenida a las invitadas en la Mansión Çankaya, donde participaron en una mesa redonda titulada «Niños, Tecnología y Seguridad: Protegiendo a la Próxima Generación».

En su intervención, Erdogan afirmó que la seguridad infantil no debe considerarse una opción adicional en las plataformas digitales, sino «el principio fundamental del diseño».

«Es necesario desvelar el funcionamiento interno de los algoritmos y las empresas tecnológicas deben someter el impacto social de sus productos a auditorías independientes», declaró.

Erdogan añadió que la exposición de los niños a las plataformas digitales no puede dejarse únicamente en manos de empresas con fines de lucro.

«Las empresas son responsables ante sus accionistas, mientras que los Estados son responsables ante sus naciones», afirmó, y agregó que los gobiernos tienen el deber de crear un marco centrado en las personas para proteger a los niños en la era digital.

Según Erdogan, Türkiye ha buscado impulsar este tema a nivel internacional mediante su iniciativa «Los derechos de la infancia en el mundo digital», además de implementar medidas nacionales como la limitación del acceso a las redes sociales para menores de 15 años, la verificación de edad y la obligación de que los padres controlen el uso de las plataformas.

Erdogan también afirmó que el objetivo no es privar a los niños de las oportunidades que ofrece la tecnología, sino adaptarlas a su dignidad, seguridad y desarrollo.

Varias esposas de líderes también intervinieron en la mesa redonda, entre ellas Brigitte Macron, esposa del presidente francés; Olena Zelenska, esposa del presidente de Ucrania; y las esposas y parejas de líderes de Lituania, Finlandia, Rumania, Polonia, Corea del Sur, Eslovenia, Albania, la República Checa, Dinamarca, Grecia, Montenegro, Estonia, Canadá, Alemania y la Comisión Europea.

Tras la reunión, Erdogan ofreció un almuerzo a los invitados, donde se sirvieron muestras de la gastronomía turca, como habas, alcachofas de Urla, flores de calabacín rellenas, hojas de parra rellenas, keskek y fresas Emiralem. Posteriormente, los invitados pudieron admirar una colección de telas, bordados y artesanías tradicionales turcas que reflejaban la herencia cultural de Anatolia, Mesopotamia, el Imperio Otomano y Turquía.

El programa concluyó con una foto de grupo, en la que Erdogan se despidió de sus invitados individualmente.

*Traducido por Daniel Gallego.