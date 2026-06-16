La inauguración de la exposición de los Premios de Fotografía de Estambul, un concurso internacional de fotografía periodística organizado por la AA, tuvo lugar en el Centro de Exposiciones AAtölye.

La invitación oficial para la primera exposición de los Premios de Fotografía de Estambul 2026 tiene lugar en Ankara La inauguración de la exposición de los Premios de Fotografía de Estambul, un concurso internacional de fotografía periodística organizado por la AA, tuvo lugar en el Centro de Exposiciones AAtölye.

El presidente y director general de la Agencia Anadolu (AA), Serdar Karagöz, declaró que «en la Agencia Anadolu, durante la duodécima edición de los Premios de Fotografía de Estambul, nos propusimos fusionar la fotografía con el arte, la estética y la actualidad. Durante doce años, con gran dedicación, hemos reunido a los mejores fotógrafos del mundo con el mejor jurado, en consonancia con este objetivo».

La inauguración de la exposición de los Premios de Fotografía de Estambul, un concurso internacional de fotografía periodística organizado por la AA, tuvo lugar en el Centro de Exposiciones AAtölye, con la presencia de Karagöz.

Durante la inauguración, a la que también asistió el director de comunicación presidencial, Burhanettin Duran, Karagöz afirmó que este año se celebra la duodécima edición de los Premios de Fotografía de Estambul y que, durante doce años, han reunido a las mejores fotografías y a los mejores fotógrafos del mundo con representantes del sector y aficionados a la fotografía.

Karagöz señaló que los Premios de Fotografía de Estambul, organizados por la Agencia Anadolu (AA), han evaluado hasta la fecha decenas de miles de fotografías de miles de fotógrafos, y que la organización sigue creciendo con un interés cada vez mayor año tras año. Karagöz mencionó que 165 obras seleccionadas entre las 19.000 fotografías presentadas al concurso de este año se exhiben en la galería AAtölye de Ankara.

El director general enfatizó que cada una de estas fotografías fue seleccionada por un jurado internacional, y señaló que el jurado de los Premios de Fotografía de Estambul está compuesto por los mejores fotógrafos del mundo y que las fotografías ganadoras también han recibido premios en otros concursos internacionales de fotografía.

Karagöz indicó que este es uno de los argumentos fundamentales que demuestran la disciplina, el valor y la importancia de los Premios de Fotografía de Estambul, y afirmó que «en la 12ª edición de los Premios de Fotografía de Estambul, como Agencia Anadolu, nos propusimos fusionar la fotografía con el arte, la estética y la actualidad. Durante 12 años, con gran dedicación, hemos reunido a los mejores fotógrafos del mundo con el mejor jurado, en consonancia con este objetivo».

Si bien reconoció la existencia de otros concursos de fotografía a nivel mundial, enfatizó que la Agencia Anadolu, en línea con su visión de competitividad global, organiza actualmente uno de los mejores concursos de fotografía del mundo, y que el valor y la importancia de los Premios de Fotografía de Estambul en el ámbito internacional de la fotografía son reconocidos en todas las plataformas.

Respecto a la investigación realizada por Photutorial, Karagöz afirmó que, «según las investigaciones, se estima que se toman 2,1 billones de fotografías al año. Esto equivale a 5.300 millones de fotografías diarias en todo el mundo. Gracias a la mayor accesibilidad de las tecnologías de la comunicación masiva, tomamos miles de millones de fotografías a cada instante. A medida que estas fotografías se multiplican, su valor disminuye. Sin embargo, algunas fotografías, donde la información se fusiona con el arte y la estética, destacan entre esos miles de millones».

Señalando que la exposición presenta los mejores ejemplos de fotografías donde la información se fusiona con el arte y la estética, Karagöz afirmó: "¿Cuánto dura una fotografía? A veces dura para siempre, a veces dura muchísimo tiempo, pero sabemos que la vida útil de una fotografía es mayor que la de los acontecimientos o las personas, porque es un registro imborrable. Y cuando combinamos esto con el arte y la estética, la vida útil de esa fotografía perdura durante siglos".

Karagöz recordó que la fotografía abarca muchos ámbitos, como el deporte, el medio ambiente y la vida cotidiana, y afirmó que la Agencia Anadolu se ha convertido en una de las mejores agencias de noticias del mundo gracias a sus fotoperiodistas, que trabajan especialmente en zonas de conflicto.

También declaró que el objetivo de la Agencia Anadolu hace 10 años era estar entre las 10 mejores agencias de noticias del mundo, y que hoy han revisado este objetivo, afirmando que AA debería estar entre las 3 mejores agencias de noticias del mundo. Añadió que, en los próximos años, su objetivo es consolidar la posición de la Agencia Anadolu como la mejor entre las tres principales agencias de noticias del mundo.

Karagöz afirmó que lo que hace valiosa e importante a la Agencia Anadolu a nivel mundial es su capacidad para decir lo que no se dice y mostrar lo que no se puede mostrar, y agregó: «Especialmente durante el genocidio de Gaza, mientras que las agencias de noticias rivales tendían a ocultar los hechos lo máximo posible, la Agencia Anadolu adoptó una estrategia que consistió en dar a conocer este genocidio al mundo a través de sus fotografías e informes periodísticos, y en proporcionar un registro y pruebas muy sólidas para evitar que se repita».

*Traducido por Daniel Gallego.