El mecanismo «Puerta de Entrada» está diseñado para servir como un punto de acceso único a través del cual las empresas de defensa puedan acceder a las oportunidades de adquisición e innovación de la alianza.

La iniciativa puerta de entrada de la OTAN tiene como objetivo agilizar la colaboración de Türkiye en materia de defensa El mecanismo «Puerta de Entrada» está diseñado para servir como un punto de acceso único a través del cual las empresas de defensa puedan acceder a las oportunidades de adquisición e innovación de la alianza.

La nueva iniciativa «Puerta de Entrada» de la OTAN busca simplificar la colaboración entre las empresas de defensa y las instituciones de la alianza, con el respaldo de una financiación conjunta de aproximadamente 5.300 millones de euros (6.040 millones de dólares).

El mecanismo «Puerta de Entrada», anunciado en la Cumbre de la OTAN en Ankara, está diseñado para servir como un punto de acceso único a través del cual las empresas de defensa puedan acceder a las oportunidades de adquisición e innovación de la alianza.

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye publicó una guía del proceso de adquisición para ayudar a las empresas de defensa nacionales a obtener una parte de la financiación conjunta de la alianza. La guía detalla los pasos necesarios para cumplir con los criterios específicos de la alianza para la adquisición de bienes y servicios, así como sus requisitos administrativos.

La OTAN utiliza su fondo común para financiar necesidades compartidas clave, como equipos de mando y control, software, proyectos de construcción y ciberseguridad, mientras que los Estados miembros adquieren directamente grandes plataformas, como aeronaves y buques, y las ponen a disposición para las operaciones de la alianza.

El presupuesto conjunto cubierto por la nueva iniciativa se centrará cada vez más en sectores de alta prioridad, como la modernización de redes, los sistemas de defensa aérea y antimisiles, la criptografía y las comunicaciones por satélite.

La nueva iniciativa Front Door tiene como objetivo servir a empresas de todos los tamaños, desde grandes compañías de defensa hasta pequeñas empresas emergentes, y actuar como un único punto de acceso digital para la interacción.

La iniciativa busca agilizar los procesos de interacción y expandir la red de suministro logístico que apoya tanto a los refuerzos militares de la OTAN en su flanco oriental como a la Fuerza de Respuesta de la OTAN, incluida la Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF).

La Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA) supervisa los procesos de adquisición de capacidades de mando, control e inteligencia, mientras que la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) supervisa los asuntos civiles y los procesos logísticos.

La OTAN adjudica contratos por un valor inferior a 1,6 millones de euros basándose en el precio técnicamente aceptable más bajo, mientras que utiliza una metodología de mejor relación calidad-precio para proyectos más complejos.

Iniciativas como el Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte (DIANA) desempeñan un papel clave en la configuración de la adquisición de tecnologías de próxima generación.

La guía del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye describe siete pasos que las empresas turcas deben seguir para tener éxito en las licitaciones. La guía exige que las empresas posean un Certificado de Seguridad de Instalaciones de la OTAN válido, se registren en el ministerio, supervisen las oportunidades y soliciten una declaración de elegibilidad específica para el proyecto a fin de participar en las licitaciones.

Las empresas también deben obtener autorizaciones de seguridad de las instalaciones y del personal del proyecto con una vigencia de cinco años, y presentar propuestas que cumplan con los requisitos militares sin depender de inteligencia artificial generativa (IA).

Todo el ciclo de vida de estos proyectos de inversión exige un estricto cumplimiento de los plazos, desde las evaluaciones iniciales de necesidades y las aprobaciones técnicas hasta la producción, la entrega y las auditorías financieras.

Las empresas deben solicitar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye las visitas a la sede de la OTAN con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista.

*Traducido por Daniel Gallego.