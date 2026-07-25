Durante este periodo de tiempo, más de 30 millones de personas han visitado la antigua iglesia ortodoxa en Estambul.

La Gran Mezquita de Santa Sofía celebra el sexto aniversario tras su reapertura como mezquita Durante este periodo de tiempo, más de 30 millones de personas han visitado la antigua iglesia ortodoxa en Estambul.

La Gran Mezquita de Santa Sofía, un importante destino para visitantes nacionales y extranjeros en Estambul, ha recibido a más de 30 millones de personas en los seis años transcurridos desde su reapertura al culto.

Utilizada como iglesia durante 916 años hasta la conquista de Estambul, y convertida en mezquita en 1453 por una fundación establecida por el sultán Mehmed el Conquistador, Santa Sofía fue transformada en museo por decisión del Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 1934, y funcionó como tal durante 86 años.

La demanda interpuesta por la Asociación para la Preservación de Monumentos Históricos y el Medio Ambiente, que buscaba la anulación de la decisión del Consejo de Ministros relativa a la conversión de Santa Sofía de mezquita a museo, concluyó el 10 de julio de 2020. La Décima Sala del Consejo de Estado anuló por unanimidad la decisión del Consejo de Ministros de 1934, allanando así el camino legal para la reapertura de Santa Sofía al culto.

El mismo día, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, firmó el decreto que autorizaba la reapertura de Santa Sofía al culto. La decisión relativa a la transferencia de la Gran Mezquita de Santa Sofía a la Dirección de Asuntos Religiosos y su reapertura al culto se publicó en el suplemento del Boletín Oficial.

La Gran Mezquita de Santa Sofía reabrió sus puertas al culto el 24 de julio de 2020, con la primera oración del viernes celebrada en 86 años, en una ceremonia a la que asistió el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

El vicemuftí de Estambul, Arif Cevlek, declaró al corresponsal de la Agencia Anadolu (AA) que la decisión de reabrir la Gran Mezquita de Santa Sofía al culto fue recibida con gran alegría en Turquía y en el mundo islámico.

Tras afirmar que la restauración de Santa Sofía a su estado original era un acontecimiento largamente esperado, Cevlek declaró: «Su regreso a su forma original ha reconfortado, por así decirlo, a los musulmanes del mundo islámico, especialmente en Türkiye, quienes durante años anhelaron la apertura de Santa Sofía con el lema "Rompan las cadenas, abran sus puertas". Porque era un símbolo de la conquista».

Cevlek señaló que el interés por la mezquita tras su reapertura al culto se ha mantenido tan vibrante como el primer día, y que tanto visitantes locales como extranjeros acuden a Santa Sofía para orar y admirar sus aspectos históricos y artísticos.

Enfatizando que Santa Sofía no es solo un lugar de culto, Cevlek afirmó que, de acuerdo con el acta de donación del sultán Mehmed el Conquistador, se imparten lecciones de hadices, Bujari y gnosis durante todo el año en la mezquita; que el Corán se recita diariamente; y que la tradición de recitarlo en grupo entre la llamada a la oración y la salutación continúa los viernes.

Cevlek indicó que los responsables de la mezquita también ofrecen recitación coránica y educación musical a través de cursos individuales, y señaló que el personal de orientación que trabaja bajo la Presidencia de Asuntos Religiosos ofrece servicios de orientación religiosa, especialmente a los visitantes extranjeros.

Cevlek afirmó que la atmósfera espiritual de Santa Sofía tiene un impacto en los visitantes de diferentes países, y añadió: «Quienes ven este lugar, quienes se benefician de su atmósfera espiritual y se ven influenciados por ella, abrazan el islam. Presenciamos conversiones a diario y semanalmente».

Arif Cevlek enfatizó que las críticas expresadas en el pasado sobre la reapertura de Santa Sofía para el culto, que afirmaban que "no era necesaria", no se ven respaldadas por la gran cantidad de visitantes. Declaró: "Más de 30 millones de personas la han visitado desde su reapertura. Siempre hay un gran volumen de visitantes, tanto dentro como en las entradas y salidas. Y este gran volumen de visitantes nunca genera caos".

Cevlek también señaló que países como Uzbekistán, Malasia e Indonesia han incluido Estambul y Santa Sofía en sus programas de peregrinación de la Umrah, lo que evidencia un aumento significativo en el número de visitantes, particularmente de Extremo Oriente y Asia Central.

Cevlek afirmó que las obras de restauración en curso en Santa Sofía se llevan a cabo teniendo en cuenta la seguridad de los visitantes, y que el acceso a la mezquita se realiza de forma controlada debido a los trabajos en curso.

Cevlek hizo hincapié en que, con la finalización de la restauración, más personas podrán visitar la mezquita al mismo tiempo, y señaló que aproximadamente 30 personas de la Dirección de Asuntos Religiosos y de la Fundación Religiosa Turca trabajan en la mezquita, y que, junto con el personal de limpieza, seguridad y administración de la Dirección General de Fundaciones, unas 120 personas atienden a los visitantes diariamente.

*Traducido por Daniel Gallego.