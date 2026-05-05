La feria cuenta con la participación de más de 120 países, incluyendo más de 1.700 empresas, 263 de ellas internacionales, y más de 30.000 profesionales del sector.

La Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 abre sus puertas en Estambul La feria cuenta con la participación de más de 120 países, incluyendo más de 1.700 empresas, 263 de ellas internacionales, y más de 30.000 profesionales del sector.

La Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026, el mayor clúster de la industria de defensa, aeroespacial y espacial de Türkiye y Europa, abrió sus puertas en el Centro de Exposiciones de Estambul. El evento, del cual la Agencia Anadolu (AA) es socio de comunicación global, recibirá a los visitantes hasta el 9 de mayo.

Con una superficie total de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 son al aire libre, la feria cuenta con la participación de más de 120 países, incluyendo más de 1.700 empresas, 263 de ellas internacionales, y más de 30.000 profesionales del sector.

SAHA 2026 incluirá el lanzamiento de 203 nuevos productos y un total de 164 ceremonias de firma de acuerdos. El objetivo es incrementar el valor de los contratos de exportación alcanzados en SAHA 2024, el cual ascendió a 6.200 millones de dólares, hasta alcanzar al menos 8.000 millones de dólares.

Con la participación de Europa, Estados Unidos y Canadá como protagonistas, numerosas empresas, representantes de empresas, delegaciones oficiales, delegaciones comerciales y visitantes de los cuatro continentes se darán cita en SAHA 2026.

Muchos productos innovadores y de alta tecnología se presentarán por primera vez al ecosistema global. También se exhibirán vehículos marinos no tripulados de fabricación nacional en el puerto deportivo de Ataköy como parte de la feria.

Nuevas tecnologías nacionales

Muchas tecnologías se exhibirán por primera vez en SAHA 2026 como la munición merodeadora inteligente Mizrak (lanza en turco), desarrollada por la turca Baykar y que destaca por su alcance superior a los 1.000 kilómetros y sus capacidades autónomas con soporte de inteligencia artificial (IA), así como el UAV kamikaze K2, también de Baykar, y su munición con forma de mosquito.

La turca Aselsan integrará las tecnologías nacionales del futuro con el ecosistema de defensa global, presentando 5 nuevos productos y nuevas versiones de 6 productos ya existentes. La plataforma de sistema de armas de energía dirigida híbrida Alka-Kaplan, desarrollada en colaboración con Roketsan y FNSS y conocida como el arma láser, se exhibirá en SAHA 2026 con capacidades adicionales.

Roketsan también presentará sus productos tecnológicos más novedosos y avanzados en la feria. Por su parte, la turca STM exhibirá, por primera vez, sus sistemas aéreos y navales desarrollados para satisfacer las necesidades del campo de batalla moderno.

La feria cuenta con la participación de más de 140 delegaciones oficiales, más de 800 miembros de delegaciones oficiales y más de 200 representantes de delegaciones de adquisiciones comerciales.

*Traducido por Daniel Gallego.