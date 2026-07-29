Las estadísticas muestran una esperanza de vida al nacer de 75,9 años para los hombres y 81,1 años para las mujeres, lo que supone una ventaja media de 5,2 años para las mujeres.

La esperanza de vida en Türkiye asciende a los 78,5 años en el periodo 2023-2025 Las estadísticas muestran una esperanza de vida al nacer de 75,9 años para los hombres y 81,1 años para las mujeres, lo que supone una ventaja media de 5,2 años para las mujeres.

La esperanza de vida en Türkiye aumentó a los 78,5 años en el periodo 2023-2025, frente a los 78,1 años del año anterior, según datos oficiales publicados este miércoles.

Las cifras, publicadas por el Instituto Turco de Estadística (TurkStat) en sus últimas tablas de mortalidad, muestran una esperanza de vida al nacer de 75,9 años para los hombres y 81,1 años para las mujeres, lo que supone una ventaja media de 5,2 años para las mujeres.

El informe también constata que la esperanza de vida aumenta con el nivel educativo: las personas con mayor nivel educativo tienen más probabilidades de vivir más que aquellas con menor formación.

Entre las personas de 30 años, la diferencia en la esperanza de vida restante entre quienes tienen menos de estudios secundarios superiores y quienes tienen estudios superiores fue de 5,1 años para los hombres y de 4,6 años para las mujeres, según los datos.

En Türkiye, se espera que un joven de 15 años viva, en promedio, 64,7 años más, incluyendo 62,1 años para los hombres y 67,3 años para las mujeres.

Para las personas de 30 años, la esperanza de vida restante promedio es de 50,3 años: 47,8 años para los hombres y 52,7 años para las mujeres.

A los 50 años, la esperanza de vida restante promedio es de 31,3 años, mientras que una persona de 65 años puede esperar vivir otros 18,4 años, en promedio. Se espera que las mujeres de 65 años vivan 3,3 años más que los hombres.

El informe también estima la esperanza de vida saludable al nacer —definida como el número de años que se espera que una persona viva sin problemas de salud que limiten sus actividades diarias— en 58 años.

La esperanza de vida saludable se estimó en 59,1 años para los hombres y 56,9 años para las mujeres, lo que indica que se espera que los hombres pasen 2,2 años más con buena salud que las mujeres, a pesar de tener una esperanza de vida general más corta.

*Traducido por Daniel Gallego.