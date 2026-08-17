«Algunos proyectos construyen casas nuevas. Nosotros estamos construyendo una nueva forma de vida para las generaciones venideras», declaró la empresa en su comunicado de prensa oficial.

La empresa turca One Planet Habitat presenta el primer modelo de vivienda de lujo totalmente autosuficiente del mundo «Algunos proyectos construyen casas nuevas. Nosotros estamos construyendo una nueva forma de vida para las generaciones venideras», declaró la empresa en su comunicado de prensa oficial.

Un proyecto residencial llamado One Planet Habitat, en desarrollo en la provincia occidental turca de Izmir, es descrito por la empresa responsable como el primer modelo de vivienda de lujo totalmente autosuficiente del mundo, diseñado para generar su propia energía, recuperar su agua y producir sus propios alimentos.

«Algunos proyectos construyen casas nuevas. Nosotros estamos construyendo una nueva forma de vida para el futuro de la humanidad», declaró la empresa en su comunicado de prensa oficial, que describe el proyecto como «El asentamiento de una nueva civilización».

El modelo surgió tras más de seis años de investigación y desarrollo por parte de académicos, ingenieros, arquitectos y especialistas en nutrición, y pretende ser el primer ejemplo de un modelo de asentamiento adaptable a diferentes climas y niveles de ingresos, según el comunicado.

Citando un informe de mayo de 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la empresa afirmó que los edificios representan aproximadamente el 37% de las emisiones globales de dióxido de carbono, y que One Planet Habitat fue diseñado para responder a esta realidad con una envolvente de aislamiento Passivhaus, energía solar generada in situ y árboles plantados en todo el asentamiento.

“El lujo del futuro no reside en casas más grandes ni en materiales preciosos”, afirmó Payiz Yesil, arquitecta, miembro del consejo de administración y directora de sostenibilidad de IZKA Construction. “El verdadero lujo es poder autosuficiente sin depender de nadie: electricidad constante, agua potable y alimentos saludables cultivados por uno mismo”.

“No estamos construyendo un búnker”, añadió. “Estamos construyendo asentamientos que resistan la crisis, donde la vida continúe sin interrupciones incluso cuando los sistemas que nos rodean se vean sometidos a presión”.

Las viviendas se construirán según el estándar Passive House (Passivhaus) del Instituto Passive House, con sede en Alemania, una de las medidas de eficiencia energética más rigurosas del mundo.

El estándar se basa en cinco principios fundamentales: aislamiento continuo, eliminación de puentes térmicos, triple acristalamiento, una envolvente hermética y ventilación con recuperación de calor.

Según el instituto, este diseño reduce la energía necesaria para calefacción y refrigeración hasta en un 90 % en comparación con los edificios convencionales. Más de 52.000 unidades han sido certificadas en todo el mundo; la empresa afirma que One Planet Habitat será su primer proyecto colectivo en Türkiye.

Una infraestructura con soporte de IA gestionará los ciclos de energía, agua y alimentos de las villas, ajustando el uso de recursos a los ritmos diarios de los residentes. El aire entrante pasará por un filtro HEPA de calidad similar al de un quirófano, y la envolvente hermética hará que las viviendas sean diez veces más silenciosas que las casas convencionales, según la empresa.

La gestión integrada del agua busca satisfacer las necesidades del asentamiento dentro de su propio ciclo, combinando la recolección de agua de lluvia, el uso controlado de aguas subterráneas y el reciclaje de aguas grises tratadas.

La producción de alimentos se centra en la acuaponía, que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), utiliza hasta un 90 % menos de agua que la agricultura convencional.

Invernaderos inteligentes, huertos y ganado criado dentro del asentamiento proporcionarán a cada hogar 800 kilogramos de verduras de 30 variedades, 500 kg de fruta de 30 tipos y 75 kg de pescado y camarones al año, además de huevos frescos, lácteos y miel. Este sistema, según la empresa, está diseñado en función de las necesidades nutricionales anuales calculadas de cada familia.

Todo el cultivo de plantas se realiza sin pesticidas, consecuencia natural, según el comunicado, de que plantas y peces compartan la misma agua.

La construcción estará a cargo de IZKA Construction, empresa que cuenta con más de 35.000 viviendas terminadas, más de 350 proyectos en tres décadas y la autorización de seguridad de la OTAN para sus instalaciones.

Se aplicará a las estructuras un refuerzo de fibra de carbono, inspirado en la ingeniería aeroespacial, un material que, según la empresa, ofrece hasta tres veces la resistencia del acero, como una capa invisible de protección.

En un comunicado, el Consejo de One Planet Habitat afirmó que «la humanidad busca la manera de construir una vida autosuficiente en la Luna y en Marte.

Queríamos responder a esa pregunta primero para nuestro propio planeta. El futuro de la humanidad no tiene por qué comenzar en otro mundo; el futuro puede construirse en la Tierra, hoy. Una era está llegando a su fin. Una nueva era para la humanidad comienza aquí».

El consejo añadió: «Durante miles de años, nuestros antepasados construyeron sus ciudades a orillas de los ríos y en el corazón de tierras fértiles. Nosotros traemos el río, la tierra y el sol al propio asentamiento». El modelo que hoy comienza con villas puede ampliarse mañana a pueblos y ciudades. Y este viaje comienza, por primera vez en el mundo, en Turquía, cuna de civilizaciones.

Inspirados por la filantropía de Andrew Carnegie y Jamsetji Tata, la totalidad de los ingresos del fundador se destinará a la Fundación One Planet Habitat, que se creará para apoyar la investigación científica y la protección de la naturaleza, según informó la junta directiva.

«Consideramos este proyecto no solo como una historia de éxito, sino como un legado para las generaciones futuras. El mayor legado que dejaremos no serán edificios, sino esperanza», afirma el comunicado.

El asentamiento contará con un número limitado de villas, y las solicitudes se evaluarán individualmente para conformar una comunidad alineada con la filosofía del proyecto. Se aceptan solicitudes a partir del 17 de agosto de 2026.

*Traducido por Daniel Gallego.