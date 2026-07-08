En la declaración final, los 32 miembros de la alianza militar reiteraron que “un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

La cumbre de la OTAN en Ankara reafirma su “firme compromiso con la defensa colectiva en virtud del Artículo 5” En la declaración final, los 32 miembros de la alianza militar reiteraron que “un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

La cumbre de la OTAN en Ankara concluyó este miércoles con la publicación de su declaración, en la cual, los 32 miembros de la alianza militar reafirmaron su “firme compromiso con la defensa colectiva, en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington, y con el vínculo transatlántico”, y reiteraron que “un ataque contra uno es un ataque contra todos”.

“Nuestra unidad”, prosiguen los miembros, “solidaridad y fortaleza colectiva siguen siendo el fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad de los mil millones de ciudadanos de nuestra Alianza de naciones libres y democráticas”, indicando que mantienen su “compromiso con un enfoque integral de disuasión y defensa”.

“Para contrarrestar a largo plazo la amenaza que Rusia representa para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas, así como la persistente amenaza del terrorismo”, reza la declaración, “los aliados están cumpliendo con el compromiso de defensa de La Haya”, recordando que, “en 2025, los aliados europeos y Canadá incrementaron sus inversiones en necesidades básicas de defensa en más de 139.000 millones de dólares”.

Estas inversiones proporcionan a los aliados las capacidades que necesitan, al tiempo que fortalecen su base industrial y su resiliencia. Asimismo, la declaración anuncia “más de 50.000 millones de dólares en nuevas adquisiciones” y el compromiso de los aliados a “ampliar la capacidad de fabricación colectiva y a colaborar con la industria para acelerar la innovación”.

Los aliados aseguran que continuarán trabajando para eliminar las barreras comerciales en materia de defensa entre ellos y que aprovecharán las alianzas de la OTAN para maximizar la capacidad industrial y la cooperación en defensa.

La declaración señala que los aliados están construyendo el futuro: “una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte, una alianza modernizada”, recalcando que “los aliados europeos y Canadá, en colaboración con Estados Unidos, están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”.

Además, la declaración explica que “la disuasión y la defensa de la OTAN se basan en una combinación adecuada de capacidades nucleares, convencionales y de defensa antimisiles, complementadas con recursos espaciales y cibernéticos”, y recalca su compromiso a mantener su ventaja en combate.

“Estamos invirtiendo en nuestra capacidad para desplegar, capacitar y mantener nuestras Fuerzas Armadas y alcanzar nuestros objetivos de capacidad en todos los ámbitos, incluidos el ataque de precisión profunda, la defensa aérea y antimisiles integrada, los sistemas no tripulados, las tecnologías de vanguardia y las capacidades de inteligencia”, indica y agrega que están “desarrollando una nube de guerra transatlántica interoperable y adoptando potentes modelos de IA”.

Respecto a Ucrania, los aliados afirmaron que esta “contribuye a la seguridad transatlántica” y reiteraron que están unidos en su “apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial”.

Los aliados europeos y Canadá financian actualmente la gran mayoría de la asistencia en materia de seguridad a Ucrania mediante mecanismos bilaterales y multilaterales. Los aliados subrayan que este apoyo debe ser “equitativo, predecible y sostenible a largo plazo”. En este sentido, “los aliados se comprometen a aportar 70.000 millones de euros para 2026 en equipamiento militar, asistencia y formación para Ucrania, y reafirman su compromiso soberano de mantener, como mínimo, niveles equivalentes en 2027”.

“Celebramos la decisión de la Unión Europea de proporcionar financiación plurianual a Ucrania a través del Préstamo de Apoyo a Ucrania”, añadieron.

“La alianza continúa respondiendo y adaptándose a la competencia estratégica, la inestabilidad generalizada, las amenazas híbridas y las crisis recurrentes que definen nuestro entorno de seguridad. Los aliados reiteran que Irán jamás debe poseer armas nucleares y exhortan a Irán a respetar plenamente la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

Al final, los aliados expresaron su “agradecimiento por la generosa hospitalidad que nos ha brindado Türkiye” y que esperan “con interés nuestra próxima reunión”.