El evento, celebrado en Ankara los días 4 y 5 de junio y con la Agencia Anadolu como socio global de comunicación, contó con la participación de numerosos representantes de los sectores público y privado.

La AI Tomorrow Summit 2026 concluye con sesiones que abordaron todos los aspectos de la inteligencia artificial El evento, celebrado en Ankara los días 4 y 5 de junio y con la Agencia Anadolu como socio global de comunicación, contó con la participación de numerosos representantes de los sectores público y privado.

La AI Tomorrow Summit 2026, organizada por la Asociación de Políticas de Inteligencia Artificial (AIPA), concluyó con sesiones que abordaron todos los aspectos de la inteligencia artificial.

El evento, celebrado en Ankara los días 4 y 5 de junio y con la Agencia Anadolu como socio global de comunicación, contó con la participación de numerosos representantes de los sectores público y privado.

En su undécima edición, este evento anual, que abarcó todas las facetas de la inteligencia artificial, reunió a diversos participantes de ambos sectores, entre ellos el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yılmaz, el ministro de Agricultura y Silvicultura, İbrahim Yumaklı, el ministro de Comercio, Ömer Bolat, el presidente de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia Artificial, Fatih Dönmez, y el viceministro de Industria y Tecnología, Zekeriya Çoştu.

El primer día de la Cumbre AI Tomorrow 2026 se celebraron sesiones sobre Dando forma al futuro con inteligencia artificial y blockchain, IA y nube para el sector público en Türkiye: una nueva era en la innovación pública, Las 5 capas de la economía de la IA: la cadena de valor de la IA desde la energía hasta las aplicaciones, La transformación del comercio por la IA en el siglo turco, El ecosistema de IA de Türkiye: innovación nacional para un impacto regional, Una nueva era en la movilidad, La nueva mentalidad del comercio: la evolución de la economía de plataformas con IA, El mundo empresarial en la era de la IA: nuevas reglas del juego, nuevas oportunidades, Las múltiples facetas de la IA e IA, historia de la música, artes digitales y simulación.

La tecnología 6G y las redes inteligentes

El segundo día del evento, se celebró una sesión especial titulada IA en el siglo turco: estrategia y visión, con la participación del vicepresidente Yılmaz.

Posteriormente, la Cámara de Industria de Ankara (ASO) y la AIPA firmaron un protocolo de cooperación. Este protocolo busca promover la adopción generalizada de aplicaciones de inteligencia artificial en la industria y apoyar los procesos de transformación digital y sostenible.

El evento incluyó sesiones sobre diversos temas, como Inteligencia Artificial en el Sector de la Aviación, El Multiplicador de Fuerza de la Inteligencia Artificial en los Centros de Operaciones de Ciberseguridad, «Tecnologías de Red en la Era de la Inteligencia Artificial: 6G y Sistemas Inteligentes, Redes Inteligentes: Cómo la Inteligencia Artificial Redefine la Conectividad y Crea Nuevo Valor, Administración Pública en 2035: La Inteligencia Artificial y la Soberanía Digital Transformando el Futuro y Gobernanza Global de la IA: En Busca de un Camino Común.

La Cumbre AI Tomorrow 2026 concluyó con una ceremonia de entrega de premios tras las sesiones y un discurso de clausura a cargo del presidente de la AIPA, Zafer Küçükşabanoğlu.

*Traducido por Daniel Gallego.