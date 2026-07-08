İbrahim Kalın declaró que «ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos lo estemos».

Jefe de la inteligencia turca: «Una sólida colaboración y una relación de igualdad son de vital importancia» en la OTAN İbrahim Kalın declaró que «ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos lo estemos».

El jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT), İbrahim Kalın, afirmó que el mundo está experimentando cambios como la incertidumbre, la polarización y la fragmentación de forma simultánea, y que una sólida colaboración y relaciones equitativas son de vital importancia dentro de la OTAN.

En su intervención durante el programa Aliados en Ankara, organizado en el Palacio de Ankara en colaboración con la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) y la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social (SETA) al margen de la Cumbre de la OTAN, Kalın señaló que es imposible definir la seguridad únicamente como un concepto militar y que la alianza de la OTAN debe adaptarse a esta nueva realidad. "Esta situación nos impone a todos la responsabilidad de contribuir al entorno de seguridad estratégica".

Kalın afirmó que el mundo está experimentando cambios simultáneos como incertidumbre, competencia estratégica, polarización y fragmentación, y subrayó que la seguridad, las amenazas y las identidades están evolucionando hacia una forma híbrida. «Las definiciones tradicionales, como naciones, fronteras y estados, se han vuelto híbridas y multifacéticas, lo que hace necesaria una reevaluación de las definiciones de estados, individuos, sociedades y alianzas de seguridad».

Enfatizando que «una sólida colaboración y una relación de igualdad son de vital importancia» dentro de la Alianza, Kalın señaló que «la falta de coherencia e igualdad es una de las críticas internas a la Alianza» en las últimas décadas.

Al afirmar que el concepto de seguridad colectiva en el contexto de la OTAN se basa en la idea de que «ninguno de nosotros estará a salvo hasta que todos lo estemos», Kalın indicó que, «por lo tanto, el texto de la Alianza establece que "si un Estado miembro es amenazado o atacado, todos los miembros están obligados a responder", pero esto no siempre se ha puesto en práctica».

Kalın recalcó que la resiliencia estratégica y la diplomacia preventiva son elementos importantes en el actual entorno de seguridad, señalando que la resiliencia implica "tener suficiente capital y capacidad para hacer frente a los problemas de seguridad".

"Ningún Estado miembro posee todas las capacidades del mundo, por lo que compartirlas es fundamental. La complementariedad es un elemento vital de la Alianza. Por consiguiente, la alianza estratégica es un concepto colectivo. Cada miembro se esfuerza por mantener su propia soberanía estratégica, independencia o resiliencia, pero todas estas capacidades diversas cobran sentido al combinarse; por lo tanto, los programas de seguridad y de la industria de defensa dentro de la Alianza son de suma importancia, pero también deben basarse en el concepto de responsabilidad compartida".

Al afirmar que las capacidades industriales en el sector de la defensa deben compartirse para que la disuasión resultante pueda desarrollar "capacidades preventivas", Kalın reiteró que "La disuasión, fundamentalmente, significa tener la capacidad de impedir que surja cualquier adversario o amenaza antes incluso de que aparezca".

Kalın enfatizó que el conflicto y la guerra serían inevitables si el entorno de seguridad estratégica no se mantenía "confiable y saludable", y subrayó la importancia de que la alianza de la OTAN realizara "inversiones colectivas en seguridad estratégica".

"La incertidumbre es una característica de nuestra época, pero no necesariamente significa caos. La incertidumbre puede brindarnos la oportunidad de pensar en múltiples niveles. Puede obligarnos a elaborar un Plan A, un Plan B y un Plan C. Si el Plan A no funciona, debemos cambiar el Plan B. Creo que esto nos hace a todos más resilientes".

Al afirmar que no creía que existiera una definición central para la OTAN, Kalın enfatizó que, basándose en criterios como la fuerza, el número de tropas, la capacidad y la contribución industrial dentro de los márgenes de la Alianza, Türkiye posee una de las industrias de defensa más grandes y fuertes del mundo.

Kalın señaló que su país ha alcanzado una posición muy destacada gracias a que posee el segundo ejército más grande del mundo y puede interactuar con diversas regiones como Oriente Medio, Asia Central, el Mar Negro, Rusia y África.

Tras reconocer que en la literatura internacional describe a Türkiye como el "flanco sur de la OTAN" y que esta descripción es solo geográficamente precisa, Kalın dijo que esto "es cierto, pero ¿acaso nos referimos a Reino Unido como el país del flanco norte de la OTAN? No, no lo hacemos. Es incomprensible que se describa constantemente a Türkiye como el país del flanco sur de la OTAN. La OTAN tiene una única sede, en Bruselas. Además, no consideramos precisa la definición de relación centro-periferia. No aceptamos el establecimiento de jerarquías entre los aliados dentro de la OTAN. Priorizamos la cooperación basada en la igualdad".

*Traducido por Daniel Gallego.