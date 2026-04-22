“Un helicóptero de transporte pesado CH-47 perteneciente al Mando de Aviación del Ejército de Tierra se estrelló por causas desconocidas durante un vuelo de entrenamiento en la región de Ankara/Temelli”.

Hospitalizados cinco militares tras estrellarse un helicóptero militar durante un vuelo de instrucción en Türkiye “Un helicóptero de transporte pesado CH-47 perteneciente al Mando de Aviación del Ejército de Tierra se estrelló por causas desconocidas durante un vuelo de entrenamiento en la región de Ankara/Temelli”.

En subgobernador del municipio de Sincan, en la provincia de la capital Anakara, Levent Kılıç, confirmó este miércoles que los cinco tripulantes del helicóptero militar accidentado resultaron heridos y afirmó que fueron trasladados a un hospital.

En declaraciones a la prensa, Kılıç señaló que la investigación sobre el accidente continúa y aseguró que “no hay problemas graves”.

Kılıç explicó que, “al tratarse de un helicóptero militar, un equipo de investigación de accidentes se desplazará al lugar” e informó que “el accidente ocurrió durante un vuelo de entrenamiento, justo antes del aterrizaje”.

El subgobernador reveló que el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra también se encuentra en el lugar de los hechos y recalcó que, “afortunadamente, no hubo víctimas mortales”.

Ayer, el Ministerio de Defensa Nacional había anunciado que “un helicóptero de transporte pesado CH-47 perteneciente al Mando de Aviación del Ejército de Tierra se estrelló por causas desconocidas durante un vuelo de entrenamiento en la región de Ankara/Temelli”.

“La causa del accidente se determinará tras una investigación exhaustiva”, agregó.