El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye reveló que el Jefe del Estado Mayor de la Marina, el almirante Ercüment Tatlıoğlu, se encuentra a bordo de la fragata.

Fragata de la Marina turca visita por primera vez el puerto de Latakia en Siria El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye reveló que el Jefe del Estado Mayor de la Marina, el almirante Ercüment Tatlıoğlu, se encuentra a bordo de la fragata.

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye anunció este lunes que la fragata TCG İstanbul (F-515), de la clase İstif, realizó una visita oficial al puerto de Latakia en Siria.

En un comunicado, el ministerio informó que se trata de la primera vez que un buque de la Marina turca visita el puerto de Latakia desde el inicio de la guerra civil siria en 2011 y reveló que el Jefe del Estado Mayor de la Marina, el almirante Ercüment Tatlıoğlu, se encuentra a bordo de la fragata.