El presidente de SAHA Estambul, Haluk Bayraktar, califico de “histórico” el hito y felicitó “sinceramente a todos los miembros de SAHA Estambul que hicieron posible este gran logro”.

Firmados contratos de exportación por el valor de $8.000 durante los 3 primeros días de la feria SAHA 2026 en Estambul El presidente de SAHA Estambul, Haluk Bayraktar, califico de “histórico” el hito y felicitó “sinceramente a todos los miembros de SAHA Estambul que hicieron posible este gran logro”.

Las empresas turcas firmaron contratos de exportación por un valor aproximado de 8.000 millones de dólares durante los tres primeros días de la Feria Internacional de Defensa y Espacio SAHA 2026 en Estambul.

SAHA 2026, el mayor clúster de la industria de defensa, aviación y espacio de Türkiye y Europa, continúa en el Centro de Exposiciones de Estambul.

Las empresas turcas están cerrando acuerdos orientados a la exportación en SAHA 2026, evento del cual la Agencia Anadolu (AA) es el socio de comunicación global.

El presidente de SAHA Estambul, Haluk Bayraktar, califico de “histórico” el hito y felicitó “sinceramente a todos los miembros de SAHA Estambul que hicieron posible este gran logro”.

SAHA 2026 concluirá mañana tras los eventos programados.

*Traducido por Daniel Gallego.