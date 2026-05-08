Firmados contratos de exportación por el valor de $8.000 durante los 3 primeros días de la feria SAHA 2026 en Estambul

Tolga Yanık
08 Mayo 2026•Actualizar: 08 Mayo 2026
Las empresas turcas firmaron contratos de exportación por un valor aproximado de 8.000 millones de dólares durante los tres primeros días de la Feria Internacional de Defensa y Espacio SAHA 2026 en Estambul.
SAHA 2026, el mayor clúster de la industria de defensa, aviación y espacio de Türkiye y Europa, continúa en el Centro de Exposiciones de Estambul.
Las empresas turcas están cerrando acuerdos orientados a la exportación en SAHA 2026, evento del cual la Agencia Anadolu (AA) es el socio de comunicación global.
El presidente de SAHA Estambul, Haluk Bayraktar, califico de “histórico” el hito y felicitó “sinceramente a todos los miembros de SAHA Estambul que hicieron posible este gran logro”.
SAHA 2026 concluirá mañana tras los eventos programados.
*Traducido por Daniel Gallego.