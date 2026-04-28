El presidente de la Secretaría de Industrias de Defensa de Türkiye aseguró que este acuerdo fortalecerá significativamente los lazos entre Türkiye y España en todos los ámbitos.

Firmado el contrato de exportación del Hürjet turco a España en Getafe, Madrid El presidente de la Secretaría de Industrias de Defensa de Türkiye aseguró que este acuerdo fortalecerá significativamente los lazos entre Türkiye y España en todos los ámbitos.

La ceremonia de firma del acuerdo para la exportación del avión de entrenamiento turco Hürjet a España tuvo lugar en las instalaciones de Airbus en Getafe, Madrid.

El acuerdo fue firmado por el presidente de la Secretaría de Industrias de Defensa (SSB) de Türkiye, Haluk Görgün, el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa de España, el almirante Aniceto Rosique Nieto, el jefe de Poder Aéreo de Airbus Defensa y Espacio, Jean-Brice Dumont, el vicepresidente de la SSB, Gökhan Uçar, y el director general de Industrias Aeroespaciales Turcas (TÜSAŞ), Mehmet Demiroğlu.

Durante su discurso, Görgün declaró que «hoy anunciamos este acuerdo al mundo entero» y afirmó que «esto no es un final, sino un comienzo», indicando que este acuerdo fortalecerá significativamente los lazos entre Türkiye y España en todos los ámbitos.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) tras la firma del acuerdo, Görgün señaló que «el Ministerio de Defensa español, la Subsecretaría de Industrias de Defensa, la Secretaría de Industrias de Defensa, TUSAŞ y Airbus llevan tiempo colaborando en este programa, y de hecho ya habíamos firmado el acuerdo oficial. Hoy nos encontramos en España, invitados por el Ministerio, para anunciar esta firma oficial conjunta. A partir de hoy, hacemos público este acuerdo a nivel mundial».

Görgün dijo que les complacía el reconocimiento internacional de las plataformas terrestres, marítimas y aéreas, fruto de la voluntad y el apoyo del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y de la confianza en la ingeniería turca. «Contamos con un sector que, además de satisfacer las necesidades de nuestras fuerzas de seguridad, se perfecciona continuamente, desempeña sus funciones de manera óptima y ofrece soluciones rentables gracias a sus aportaciones. Gracias a Dios, hoy trabajamos de forma sinérgica y armoniosa con nuestros principales integradores, las subindustrias de apoyo, las pymes y las universidades».

«En muchos ámbitos, Türkiye ha dado a conocer al mundo el éxito de su industria de defensa a través de los productos que fabrica. Su éxito en vehículos aéreos no tripulados, en particular, ha demostrado las capacidades y el talento de Türkiye en este campo, contribuyendo además a las relaciones estratégicas y diplomáticas del país».

Sobre el acuerdo firmado, Görgün dijo lo siguiente:

«Esta alianza entre Airbus y TUSAŞ dará como resultado la plataforma Hürjet, que se utilizará específicamente para el entrenamiento de pilotos de cazas. Una parte se fabricará en Türkiye y se entregará a España, mientras que otra parte se producirá en España. Para las piezas fabricadas en Türkiye, también contribuirán fabricantes españoles. Este modelo, que cuenta con la plena aceptación de Türkiye y España, ejemplifica una auténtica alianza y un acuerdo de cooperación. Más allá de ser un éxito y una muestra de la voluntad de España y Türkiye, consideramos este programa un modelo de colaboración para los aliados de la OTAN y de gran importancia para el desarrollo conjunto de productos de nueva generación que puedan comercializarse en otros países y terceros países».

«Por supuesto, el éxito que nuestras empresas han logrado a este nivel, los modelos que han desarrollado en términos de cooperación internacional y desarrollo comercial, y nuestro apoyo como Presidencia de la Industria de Defensa, han producido resultados maravillosos».

Görgün agradeció a la embajadora de Türkiye en España, Nüket Küçükel Ezberci, por su importante contribución a la firma de este acuerdo.

Ezberci declaró que «las relaciones entre España y Türkiye han cobrado impulso en todos los ámbitos en los últimos años y continúan su rápida consolidación. El motor de este auge ha sido la industria de defensa, pero nuestras relaciones comerciales también se han fortalecido; nuestro volumen comercial, que comenzó en 19.300 millones de dólares, ha alcanzado los 26.600 millones. Ahora somos dos países mediterráneos que protegemos y apoyamos tanto a Oriente como a Occidente».

Türkiye, aliado fiable

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, subrayó la importancia de emprender este camino junto a Türkiye, a la cual describió como un aliado fiable. La innovación por sí sola no basta, apunto Valcarce, es crucial lograrla en el momento oportuno y con socios idóneos. Este acuerdo es fruto de una planificación estratégica y sostenible, y aseguró que este proyecto dará un nuevo impulso a nuestra industria de defensa.

Valcarce afirmó que la cooperación de Türkiye en este proyecto es indispensable y nos brinda tranquilidad. Este acuerdo, que constituye un buen ejemplo basado en la confianza mutua, el respeto y el progreso conjunto, fortalece nuestra alianza estratégica y es fruto de nuestra cooperación inseparable y nuestra visión compartida, y sostuvo que beneficiará a ambas partes y garantizará que nuestra alianza se construya sobre bases más sólidas.

La secretaria destacó que el gasto en defensa de España ha alcanzado el 2% de su producto interior bruto (PIB) y señaló que el avión de entrenamiento forma parte de nuestros planes y es un programa clave. Sin embargo, este proyecto por sí solo no es suficiente. Reviste gran importancia en términos de inversión, compromiso, cooperación y colaboración con Türkiye, un país amigo y aliado. Este proyecto, que sustituirá a los F-5, es fundamental para nuestra soberanía, autonomía estratégica y para alcanzar una posición competitiva que nos permita afrontar las necesidades del siglo XXI.

El acuerdo es fruto de la confianza mutua y una visión compartida

Marta Nogueira, jefa de Negocios de Airbus Defensa y Espacio en España, comentó que esto no es simplemente una colaboración estratégica, es fruto de la confianza mutua y una visión compartida. Como resultado, nuestras industrias de defensa militar experimentarán un desarrollo extraordinario. Este acuerdo con Türkiye representa un desafío a largo plazo, prometedor y trascendental, indicando que constituirá un punto de inflexión significativo no solo entre países, sino también entre sectores.

Por su parte, Dumont dijo que «se ha firmado un acuerdo que sentará un precedente en el sector. Este será un punto de inflexión» y explicó que los aviones Hürjet comenzarán a llegar en 2028, entrarán en servicio durante los cursos de formación entre 2029 y 2030, y que entre 2030 y 2035 habrá un total de 30 aeronaves en servicio. «La participación de Türkiye es esencial para nosotros, pero este proyecto no es un proyecto llave en mano para la aeronave», prosiguió, señalando que está abierto a un amplio desarrollo y que generará empleo para 2.500 personas.

Por otra parte, representantes de empresas españolas de defensa que participan en el proyecto también destacaron la colaboración con Türkiye y la magnitud del proyecto en sus intervenciones. Rafael Junco, de la española Indra, describió el proyecto como uno que sentará un precedente, mientras que Alfredo López Diez, representante de ITP, dijo que llevamos más de 20 años trabajando con Türkiye y que los ingenieros turcos tienen unas capacidades extraordinarias.

*Traducido por Daniel Gallego.