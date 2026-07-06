El canciller turco dijo que la relación entre Erdoğan y Trump podría ayudar a aliviar las tensiones dentro de la OTAN, indicando que para Trump se trata de una cuestión de confianza y amistad.

Fidan: Intentaremos superar los desacuerdos dentro de la OTAN aprovechando la estrecha relación entre Erdoğan y Trump El canciller turco dijo que la relación entre Erdoğan y Trump podría ayudar a aliviar las tensiones dentro de la OTAN, indicando que para Trump se trata de una cuestión de confianza y amistad.

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que intentarán superar los desacuerdos dentro de la Alianza aprovechando la estrecha relación entre el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Durante una entrevista con el diario estadounidense The New York Times (NYT) antes de la Cumbre, Fidan señaló que la relación entre Erdoğan y Trump podría ayudar a aliviar las tensiones dentro de la OTAN, indicando que para Trump se trata de una cuestión de confianza y amistad.

Fidan enfatizó que Türkiye aspira a utilizar esta amistad para el bien común y en beneficio de toda la familia de la OTAN.

"Espero que las discusiones técnicas dentro de la OTAN se desarrollen sin problemas"

Respecto a las críticas de Trump a la OTAN, Fidan indicó que espera que las discusiones técnicas en el marco de la Cumbre se desarrollen sin problemas, afirmando: "No veo ningún problema al respecto".

Fidan señaló que, si bien hay mucho intercambio verbal, en la práctica nada cambia.

«Nosotros también formamos parte de Europa».

Fidan subrayó que existe consenso entre Türkiye y otros países europeos respecto a la importancia de la Alianza, reiterando que «nadie cuestiona la necesidad de la OTAN».

El ministro enfatizó que el aumento de la cooperación en materia de defensa dentro de la Unión Europea (UE) es incompatible con los compromisos de los países europeos con la OTAN, y recalcó que Türkiye y Europa deben considerarse mutuamente fundamentales para su seguridad colectiva.

«Nosotros también formamos parte de Europa, y a menos que nos unamos en el ámbito europeo y creemos nuestra plataforma de seguridad, nunca nos sentiremos suficientemente seguros».

En relación con el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán, Fidan expresó que, «en términos de voluntad política, ambas partes se toman muy en serio los objetivos finales», e indicó que el memorando de entendimiento deja muchos detalles controvertidos, como el programa nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones contra Irán y el tránsito por el estrecho de Ormuz, para futuras negociaciones.

La situación en Ucrania

Fidan subrayó que Türkiye está dispuesta a mediar en nuevas conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero afirmó que no prevén que esto ocurra pronto.

En este sentido, Fidan recalcó que Rusia y Ucrania están dispuestas a dialogar y negociar, pero que la influencia de Estados Unidos es necesaria en el proceso.

Fidan declaró que lo importante para Ankara es la intención y el esfuerzo "genuino y sincero" de ambas partes por la paz.

*Traducido por Daniel Gallego.