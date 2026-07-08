La reunión a puerta cerrada en el complejo presidencial tuvo lugar en el marco de una cumbre de la OTAN de dos días organizada por Türkiye.

Erdogan y Macron se reúnen al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara La reunión a puerta cerrada en el complejo presidencial tuvo lugar en el marco de una cumbre de la OTAN de dos días organizada por Türkiye.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este miércoles con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la capital Ankara.

La reunión a puerta cerrada en el complejo presidencial tuvo lugar en el marco de una cumbre de la OTAN de dos días organizada por Türkiye.

Cumbre de la OTAN en Ankara

La Cumbre de la OTAN en Ankara comenzó ayer con la participación de líderes de los 32 países miembros, así como de algunos socios de la OTAN en la región de Asia-Pacífico y diversos invitados, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El primer día de la cumbre estuvo marcado por el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26).

En la inauguración del foro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció los nuevos proyectos de la alianza. También se celebró una ceremonia de firma colectiva con los países y empresas involucrados en los nuevos proyectos de la OTAN en las áreas de espacio y vigilancia, capacidades de ataque y defensa aérea y antimisiles integrada.

Zelenski, el vicepresidente, Cevdet Yılmaz, y el ministro de Defensa Nacional de Türkiye, Yaşar Güler, también pronunciaron discursos en el foro.

La agenda de Erdoğan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Palacio Presidencial, tras la cual ambos se reunieron con sus respectivas delegaciones.

Durante el día, Erdoğan también se reunió con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdoğan y su esposa, Emine Erdoğan, ofrecieron una cena en el Palacio Presidencial en honor de los líderes y sus cónyuges que asistieron a la cumbre. También ofrecieron una recepción en el jardín de invierno del palacio. A la recepción asistieron jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN, así como de los países del AP4 (Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur), además de invitados especiales.

*Traducido por Daniel Gallego.