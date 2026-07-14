A Erdoğan lo acompaña su esposa, Emine Erdoğan, quien también ofreció sus condolencias a Moza bint Nasir, esposa del difunto ex emir de Qatar.

Erdoğan viaja a Qatar para ofrecer sus condolencias al emir por el fallecimiento de su padre y exemir del país A Erdoğan lo acompaña su esposa, Emine Erdoğan, quien también ofreció sus condolencias a Moza bint Nasir, esposa del difunto ex emir de Qatar.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, ofreció en persona este martes sus condolencias al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Zani, por el fallecimiento de su padre, el exemir del país árabe Hamad bin Jalifa Al Zani.

Erdoğan fue recibido en el Aeropuerto Internacional Hamad, en la capital Doha, por el vice primer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa de Qatar, Saud bin Abdurrahman bin Hasan Al Zani, desde donde se dirigieron al palacio de Lusail.

A Erdoğan lo acompaña su esposa, Emine Erdoğan, quien también ofreció sus condolencias a Moza bint Nasir, esposa del difunto ex emir de Qatar.

La delegación turca incluye al ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Şimşek, al Jefe de la inteligencia, İbrahim Kalın, al director de Comunicaciones de la Presidencia, Burhanettin Duran, al presidente de Asuntos Religiosos, Safi Arpaguş, y al embajador de Türkiye en Qatar, Mustafa Göksu.

*Traducido por Daniel Gallego.