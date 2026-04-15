"No se debe permitir que el gobierno israelí, conocido por su descontento con el proceso de alto el fuego, lo sabotee", afirmó el presidente turco.

Erdogan: Türkiye trabaja para reducir las tensiones en Oriente Próximo y extender el alto el fuego entre EEUU e Irán "No se debe permitir que el gobierno israelí, conocido por su descontento con el proceso de alto el fuego, lo sabotee", afirmó el presidente turco.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles que su país está realizando "llamamientos e iniciativas necesarias" para reducir las tensiones, extender el alto el fuego y continuar las conversaciones sobre los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

"No se debe permitir que el gobierno israelí, conocido por su descontento con el proceso de alto el fuego, lo sabotee", afirmó Erdogan durante la reunión del grupo parlamentario del Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

"Las negociaciones no pueden llevarse a cabo con los puños cerrados. No se debe permitir que las armas vuelvan a hablar en lugar de las palabras. Hay que aprovechar la oportunidad que brinda el alto el fuego", añadió.

Erdogan también elogió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresando sus "felicitaciones de corazón a mi querido amigo Sánchez, quien ha adoptado una postura firme contra las amenazas del carnicero Netanyahu en Gaza".

Respecto a la estabilidad regional, afirmó que, "si ha de haber paz en nuestra región, será a pesar del régimen sionista. Si se logra la estabilidad, será, una vez más, a pesar del gobierno israelí". “Seguiremos llamando opresor al opresor, pirata al pirata y asesino al asesino, y seremos la voz de los niños de Gaza y escucharemos los lamentos de las madres cuyos corazones arden”, añadió.

Erdogan afirmó que Türkiye también “seguirá defendiendo los derechos de nuestros hermanos cuyas tierras están ocupadas en Cisjordania y apoyando la causa de los niños asesinados mientras dormían en el Líbano”. “Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos de paz con el principio de paz en casa, paz en la región y paz en el mundo”, agregó.

En respuesta a las críticas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigidas contra él y Türkiye, Erdogan dijo: “les recuerdo a los ‘asesinos de niños’ que hablan en mi contra y contra nuestro país algunos hechos: La República de Turquía no es un Estado cualquiera”.