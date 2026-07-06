Erdoğan y su esposa ofrecerán una cena en el Palacio Presidencial la noche del 7 de julio en honor de los jefes de Estado y de Gobierno y sus cónyuges.

Erdoğan se reunirá con 32 mandatarios durante la cumbre de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio Erdoğan y su esposa ofrecerán una cena en el Palacio Presidencial la noche del 7 de julio en honor de los jefes de Estado y de Gobierno y sus cónyuges.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, se reunirá con 32 jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Presidencial de Ankara los días 7 y 8 de julio en el marco de la cumbre de la OTAN.

Entre los mandatarios de encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro canadiense, Mark Carney; el primer ministro albanés, Edi Rama; el primer ministro búlgaro, Rumen Radev; el primer ministro montenegrino, Milojko Spajic; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el presidente del Consejo de Europa, Antonio Costa.

Se espera que Erdoğan mantenga una reunión privada y una rueda de prensa conjunta con el presidente Trump el 7 de julio.

El presidente Erdoğan y su esposa, Emine Erdoğan, ofrecerán una cena en el Palacio Presidencial la noche del 7 de julio en honor de los jefes de Estado y de Gobierno y sus cónyuges.

El 8 de julio, Erdoğan recibirá a los líderes a su llegada al lugar de la cumbre y se tomará una foto de grupo. Tras el discurso de apertura del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el Erdoğan y otros líderes pronunciarán discursos en la reunión.

Después de la reunión, Erdoğan, Trump y otros líderes ofrecerán ruedas de prensa por separado en el Centro Nacional de Exposiciones de Beştepe.

La cumbre, que evaluará las medidas adoptadas en el contexto de la decisión de aumentar las inversiones en defensa y los esfuerzos de la Alianza en materia de disuasión y defensa desde una perspectiva integral, también permitirá a los líderes intercambiar opiniones a nivel estratégico sobre las amenazas, los riesgos y los desafíos que enfrenta la región euroatlántica.

Durante la cumbre también se abordará la situación en Ucrania y los recientes acontecimientos en el sur de la Alianza, y contará con la asistencia de cerca de 100 ministros, numerosos diplomáticos de alto nivel, representantes de organizaciones internacionales e invitados.

*Traducido por Daniel Gallego.