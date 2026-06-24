El presidente turco describió a Israel como una "red de masacres que ha hecho del terror y la ocupación su política de Estado".

Erdogan reitera que la paz prevalecerá en la región a pesar de las provocaciones israelíes El presidente turco describió a Israel como una "red de masacres que ha hecho del terror y la ocupación su política de Estado".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que la paz prevalecerá en la región a pesar de las provocaciones israelíes.

Refiriéndose a Israel como un "grupo imprudente", declaró que Tel Aviv "nunca permitirá que las armas callen en nuestra región".

Durante una reunión de su partido en el Parlamento, Erdogan describió a Israel como una "red de masacres que ha hecho del terror y la ocupación su política de Estado", y señaló que Israel ha hecho todo lo posible por socavar el "consenso, tan difícilmente logrado", alcanzado en los últimos diez días.

Apuntando a la influencia de Türkiye en la región, Erdogan indicó que su país continuará los esfuerzos para lograr una solución duradera al conflicto en Irán.

*Traducido por Daniel Gallego.