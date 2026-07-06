Durante la reunión, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Türkiye y Bulgaria, así como la situación regional y global.

Erdoğan recibe al primer ministro de Bulgaria antes de la Cumbre de la OTAN en Ankara Durante la reunión, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Türkiye y Bulgaria, así como la situación regional y global.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, se reunió este lunes, con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, quien se encuentra de visita en Ankara con motivo de la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Durante la reunión, ambos líderes abordaron las relaciones bilaterales entre Türkiye y Bulgaria, así como la situación regional y global.

Erdoğan afirmó que las relaciones entre los dos países siguen avanzando de manera multidimensional y añadió que se continuarán los esfuerzos para ampliar la cooperación en una amplia gama de áreas, en particular el comercio, el transporte, la industria de defensa y la energía.

Asimismo, Erdoğan destacó que la presencia de la comunidad turca en Bulgaria fortalece los lazos entre ambos países y expresó su satisfacción por la sensibilidad de Bulgaria ante este asunto.

Erdoğan también invitó a Radev a la Cumbre de Líderes de la COP31, la cual se celebrará en Türkiye.