La reunión tuvo lugar en el complejo presidencial, donde Pellegrini había asistido a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdogan recibe a su homólogo de Eslovaquia en Ankara La reunión tuvo lugar en el complejo presidencial, donde Pellegrini había asistido a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este jueves con su homólogo eslovaco, Peter Pellegrini, en Ankara, según pudo saber la Agencia Anadolu (AA).

La reunión tuvo lugar en el complejo presidencial, donde Pellegrini había asistido a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdogan estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan; el ministro de Defensa Nacional, Yasar Güler; el vicepresidente y portavoz del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), Omer Çelik; el jefe de comunicaciones, Burhanettin Drárán; y el asesor principal, Akif Çagatay Çić.

La cumbre de Ankara reunió a los líderes de los Estados miembros de la alianza para mantener conversaciones organizadas por Türkiye.

*Traducido por Daniel Gallego.