Erdogan subrayó que, si bien los aliados europeos asumen una mayor responsabilidad en la defensa del continente, deben evitar políticas que puedan debilitar la unidad de la OTAN o los lazos transatlánticos.

Erdogan pide la eliminación de las restricciones a la cooperación en materia de defensa entre los aliados de la OTAN Erdogan subrayó que, si bien los aliados europeos asumen una mayor responsabilidad en la defensa del continente, deben evitar políticas que puedan debilitar la unidad de la OTAN o los lazos transatlánticos.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió este miércoles la eliminación de las restricciones a la cooperación en materia de defensa entre los aliados de la OTAN.

"Deben eliminarse las restricciones entre aliados en materia de cooperación en defensa, especialmente en la industria de defensa", declaró Erdogan en una reunión del Consejo del Atlántico Norte a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en Ankara, la capital turca.

Erdogan subrayó que, si bien los aliados europeos asumen una mayor responsabilidad en la defensa del continente, deben evitar políticas que puedan debilitar la unidad de la OTAN o los lazos transatlánticos. "A medida que los aliados europeos asumen una mayor responsabilidad en la defensa del continente, debemos abstenernos de medidas que puedan socavar la cohesión de la alianza y las relaciones transatlánticas", afirmó.

Destacando el creciente sector de defensa de Türkiye, Erdogan señaló que el mayor logro del país en los últimos años han sido los importantes avances de su industria de defensa. «Sin duda, el mayor éxito de nuestro país reside en el avance que hemos logrado en la industria de defensa», afirmó, añadiendo que Türkiye se ha convertido en uno de los 10 países líderes a nivel mundial en producción y exportación de material de defensa.

Erdogan también reafirmó el compromiso de Ankara de fortalecer su contribución a la OTAN mediante el aumento del gasto en defensa. «Türkiye ha adoptado medidas para elevar la proporción de nuestro gasto en defensa al 3,5% antes de 2030», declaró.

Erdogan indicó que su país ya ha destinado el 1,5 % de su presupuesto a gastos relacionados con la seguridad y la resiliencia.

Asimismo, anunció que Türkiye ha reservado 24.000 millones de dólares adicionales para su proyecto de defensa aérea y antimisiles Steel Dome, afirmando que esta inversión tiene como objetivo fortalecer una de las deficiencias más críticas de la OTAN en materia de capacidades.

Tras destacar el papel de Türkiye en la OTAN, Erdogan afirmó que el país, que cuenta con el mayor ejército terrestre de Europa, está dispuesto a poner sus capacidades militares a disposición de la alianza siempre que sea necesario.

Señaló que Türkiye es uno de los principales contribuyentes a las operaciones, misiones y ejercicios de la OTAN en Kosovo, el Mar Negro, la región del Báltico y otras zonas.

Erdogan también indicó que su país espera obtener la acreditación de la OTAN para su futuro Centro de Excelencia para la Lucha contra los Sistemas No Tripulados, citando la experiencia del país en el despliegue exitoso de vehículos aéreos no tripulados en campos de batalla reales.

«Creo que este centro reforzará nuestra capacidad para contrarrestar las amenazas que plantean, en particular, los drones aéreos y marítimos», añadió.

En cuanto a los acontecimientos en Oriente Medio, Erdogan reiteró el apoyo de Türkiye a una solución de dos Estados entre Israel y Palestina. «Reitero que la solución de dos Estados es la clave para una paz duradera en Oriente Medio», afirmó, y añadió: «También quisiera señalar que es responsabilidad de todos garantizar la calma, especialmente en Gaza y Líbano».

Erdogan instó asimismo a los aliados de la OTAN a mostrar su plena solidaridad contra el terrorismo.

El presidente turco también celebró la firme postura del presidente estadounidense Donald Trump para resolver las tensiones con Irán. «Agradezco la postura decidida de mi amigo el Sr. Trump, que ha contribuido a encauzar la resolución de la crisis iraní, a pesar de los intentos de sabotaje», declaró Erdogan.

Türkiye está dispuesta a contribuir a los esfuerzos para desminar el estrecho de Ormuz, agregó.

Respecto a la guerra en Ucrania, Erdogan afirmó que su país mantiene comunicación con Kiev y Moscú para promover la paz. «Si bien apoyamos a Ucrania, también utilizamos nuestros canales de comunicación para alentar a Rusia hacia la paz», declaró.

El presidente turco también respaldó los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto. «Compartimos la visión del Sr. Trump sobre la paz en la guerra de Ucrania y expresamos nuestro apoyo a la iniciativa que atiende las necesidades prioritarias de Ucrania», concluyó Erdogan.

Cumbre de la OTAN en Ankara

La Cumbre de la OTAN en Ankara comenzó ayer con la participación de líderes de los 32 países miembros, así como de algunos socios de la OTAN en la región de Asia-Pacífico y diversos invitados, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El primer día de la cumbre estuvo marcado por el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26).

En la inauguración del foro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció los nuevos proyectos de la alianza. También se celebró una ceremonia de firma colectiva con los países y empresas involucrados en los nuevos proyectos de la OTAN en las áreas de espacio y vigilancia, capacidades de ataque y defensa aérea y antimisiles integrada.

Zelenski, el vicepresidente, Cevdet Yılmaz, y el ministro de Defensa Nacional de Türkiye, Yaşar Güler, también pronunciaron discursos en el foro.

La agenda de Erdoğan

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el Palacio Presidencial, tras la cual ambos se reunieron con sus respectivas delegaciones.

Durante el día, Erdoğan también se reunió con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdoğan y su esposa, Emine Erdoğan, ofrecieron una cena en el Palacio Presidencial en honor de los líderes y sus cónyuges que asistieron a la cumbre. También ofrecieron una recepción en el jardín de invierno del palacio. A la recepción asistieron jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OTAN, así como de los países del AP4 (Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur), además de invitados especiales.

*Traducido por Daniel Gallego.