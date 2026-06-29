El presidente turco señaló que su país está incrementando su gasto en defensa y que se sitúa entre los cinco principales contribuyentes a las misiones y operaciones de la OTAN.

Erdogan: La cumbre de la OTAN servirá como la "plataforma más sólida para compartir experiencias" El presidente turco señaló que su país está incrementando su gasto en defensa y que se sitúa entre los cinco principales contribuyentes a las misiones y operaciones de la OTAN.

La cumbre de la OTAN, la cual se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio, servirá como la "plataforma más sólida para compartir experiencias", declaró este lunes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Durante un almuerzo en honor de los oradores parlamentarios de la OTAN en Estambul, Erdogan afirmó que Ankara comparte con sus aliados tanto su "excepcional capacidad para gestionar crisis regionales" como su amplia experiencia dentro de la alianza.

Erdogan señaló que Türkiye está incrementando su gasto en defensa y que se sitúa entre los cinco principales contribuyentes a las misiones y operaciones de la OTAN en consonancia con los compromisos adquiridos en la cumbre de La Haya de 2025.

El presidente turco recalcó que mantener la capacidad de disuasión de la OTAN y fortalecer la solidaridad entre los aliados se ha vuelto aún más crucial en el contexto actual, e instó a establecer una red de seguridad y defensa "incondicional" en toda la alianza de la OTAN, "desde Texas hasta Ankara".

En relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, Erdogan afirmó que deben lograrse resultados en el próximo período para resolver el conflicto, que se prolonga desde 2022, mediante el diálogo, y reiteró que la cuestión palestina se encuentra en el centro de las tensiones en Oriente Medio y que una paz duradera es imposible a menos que cese la apropiación de tierras por parte de Israel.

*Traducido por Daniel Gallego.