"La seguridad de Türkiye no comienza en Hatay, sino en Alepo, Damasco y Beirut. No toleraremos ningún hecho consumado en los países de nuestros hermanos, ni haremos la vista gorda ante la agresión", declaró.

Erdogan: "Garantizaremos que la cumbre de Ankara se convierta en un hito en la historia de la OTAN" "La seguridad de Türkiye no comienza en Hatay, sino en Alepo, Damasco y Beirut. No toleraremos ningún hecho consumado en los países de nuestros hermanos, ni haremos la vista gorda ante la agresión", declaró.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles que Türkiye ha intensificado los preparativos para la próxima cumbre de la OTAN en Ankara y advirtió contra cualquier acción que pudiera socavar la estabilidad regional.

"Hemos intensificado nuestros preparativos para garantizar que la cumbre de Ankara se convierta en un hito en la historia de la OTAN", afirmó Erdogan durante la reunión del grupo parlamentario de su partido en la capital turca.

Erdogan señaló que el anuncio de la asistencia personal del presidente estadounidense, Donald Trump, a la cumbre de la OTAN, prevista para el 7 y 8 de julio, era "un paso valioso para la cohesión de la alianza".

"La seguridad de Türkiye no comienza en Hatay, sino en Alepo, Damasco y Beirut. No toleraremos ningún hecho consumado en los países de nuestros hermanos, ni haremos la vista gorda ante la agresión", declaró, subrayando que la seguridad del país trasciende sus fronteras.

Erdogan también se refirió a lo que describió como la "ilusión de la Tierra Prometida", afirmando que Türkiye era plenamente consciente de su objetivo final. "Por la voluntad de Dios, jamás lo permitiremos", declaró, advirtiendo contra la alianza con Israel, Erdogan dijo: "Nadie debería buscar aventuras. Nadie debería seguir los pasos de la red de masacres sionistas".

El presidente turco advirtió de consecuencias más amplias si no se frenaban las acciones de Israel. "Si no se detiene el bandidaje israelí, el mundo entero, junto con la región, sufrirá las consecuencias", afirmó. "Hay que detener a Israel. Este es el deber de la humanidad... no se debe permitir que la historia se repita".

Asimismo, advirtió contra cualquier desafío a los intereses de Türkiye en el Mediterráneo oriental. "Si se atacan los derechos de Turquía y los derechos de los turcochipriotas en el Mediterráneo oriental, quiero que se sepa que nuestra respuesta será muy clara y muy severa", declaró Erdogan.

*Traducido por Daniel Gallego.