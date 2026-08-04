El presidente turco declaró que el estricto cumplimiento por parte de Israel de la hoja de ruta para la segunda fase del Plan de Paz de Gaza es esencial para el éxito de este y aseguró que Türkiye sigue de cerca los acontecimientos.

Erdoğan expresa el pesar de Türkiye por los ataques contra Arabia Saudí El presidente turco declaró que el estricto cumplimiento por parte de Israel de la hoja de ruta para la segunda fase del Plan de Paz de Gaza es esencial para el éxito de este y aseguró que Türkiye sigue de cerca los acontecimientos.

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye anunció que el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Muhammad Bin Salmán.

La conversación abordó las relaciones bilaterales entre Türkiye y Arabia Saudí, así como asuntos regionales y globales.

Erdoğan expresó el pesar de Türkiye por los ataques contra Arabia Saudí y afirmó que su país trabaja para establecer una paz y estabilidad duraderas en la región.

El presidente turco también declaró que el estricto cumplimiento por parte de Israel de la hoja de ruta para la segunda fase del Plan de Paz de Gaza es esencial para el éxito de este y aseguró que Türkiye sigue de cerca los acontecimientos.