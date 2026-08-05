El presidente turco señaló que el proyecto de ley fue “elaborado tras amplias consultas” y reiteró que “busca erradicar definitivamente la amenaza del terrorismo en Türkiye”.

Erdogan: El proyecto de ley sobre la solidaridad nacional fue presentado al Parlamento “con un amplio consenso” El presidente turco señaló que el proyecto de ley fue “elaborado tras amplias consultas” y reiteró que “busca erradicar definitivamente la amenaza del terrorismo en Türkiye”.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que el proyecto de ley para el fortalecimiento de la solidaridad nacional y la integración social fue presentado hoy ante el Parlamento “con un amplio consenso que refleja la voluntad de nuestra nación de encontrar soluciones”.

Erdogan señaló que el proyecto de ley fue “elaborado tras amplias consultas” y dijo esperar que “este paso fortalezca nuestra unidad y solidaridad nacional, consolide el clima de paz en nuestro país y región y genere resultados positivos”.

El presidente reiteró que el proyecto de ley “busca erradicar definitivamente la amenaza del terrorismo en Türkiye” y agradeció a los grupos políticos y parlamentarios, en especial al presidente del Partido del Movimiento Nacionalista, Devlet Bahçeli, como socio en la Alianza Popular, por sus “contribuciones tanto a la finalización del proyecto de ley como al éxito del proceso”.