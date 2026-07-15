Erdogan recordó con gratitud a las 253 personas que perdieron la vida defendiendo el país, la bandera, la llamada a la oración y la voluntad nacional.

Erdogan: El intento de golpe de Estado del 15 de julio fue derrotado gracias al coraje y la determinación del pueblo Erdogan recordó con gratitud a las 253 personas que perdieron la vida defendiendo el país, la bandera, la llamada a la oración y la voluntad nacional.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, elogió este miércoles la resistencia de la nación turca al intento de golpe de Estado del 15 de julio, afirmando que la conspiración fue derrotada gracias al coraje y la determinación del pueblo.

“Gracias a la valiente resistencia de nuestra nación, el traicionero intento de golpe de Estado del 15 de julio fue frustrado y el proyecto imperialista fue desbaratado”, declaró Erdogan durante una ceremonia conmemorativa del décimo aniversario del intento de golpe.

Refiriéndose al Parlamento turco, afirmó: “Un siglo después de derrotar a las fuerzas de ocupación, el Parlamento, con su larga trayectoria, se mantuvo firme una vez más frente a los representantes del imperialismo el 15 de julio”.

Erdogan recordó con gratitud a las 253 personas que perdieron la vida defendiendo el país, la bandera, la llamada a la oración y la voluntad nacional. “Como políticos a quienes se les ha confiado el sagrado mandato de la nación, estamos unidos hoy, como lo estábamos hace 10 años, como un solo corazón y un solo cuerpo”, concluyó.

Añadió que Türkiye siempre recordará a quienes se negaron a doblegarse, incluso a costa de sus vidas, en defensa de la independencia nacional, la supervivencia del Estado y el futuro de la democracia.

Erdogan afirmó que, así como los ciudadanos turcos defendieron su voluntad en las calles, los miembros del Parlamento resistieron el golpe bajo bombardeos y se mantuvieron unidos, sin importar las diferencias partidistas, para proteger la democracia.

Expresó su confianza en que el Parlamento continuaría actuando con solidaridad contra toda amenaza a la soberanía nacional. «Incluso después de 10 años, quienes fracasaron el 15 de julio siguen esperando una oportunidad para llevar a cabo sus siniestros objetivos», advirtió.

Erdogan declaró que los implicados en el intento de golpe seguían aprovechando cualquier oportunidad para actuar contra Türkiye y la nación turca. «En los países donde se han dispersado y viven en el lujo con dinero ilícito, buscan crear nuevas tensiones a través de los medios de comunicación y las redes sociales, difamando a Türkiye y ejerciendo presión en su contra», afirmó.

“Se disfrazan de todas las maneras posibles, mienten sin cesar y cooperan con cualquiera que tenga algún resentimiento contra la nación turca.”

Erdogan acusó a miembros de FETÖ de llevar a cabo campañas de influencia coordinadas en plataformas digitales. “Están intensificando sus operaciones de manipulación de la opinión pública día a día, especialmente mediante contenido difundido de forma coordinada en plataformas digitales”, afirmó.

“Los terroristas de FETÖ, que vendieron su alma y su dignidad por dinero, siguen sirviendo a los enemigos jurados de Turquía.”

Afirmó que la muerte del líder de la organización en Pensilvania había debilitado su moral, provocado disputas internas y aumentado las dudas entre sus seguidores. Sin embargo, advirtió que la amenaza no había desaparecido. “Aunque la amenaza de FETÖ se ha contenido, el peligro persiste”, declaró Erdogan.

“La lucha contra una organización tan siniestra, que se traga las mentiras como si nada y cambia de color constantemente como un camaleón, no deja lugar a la complacencia ni a la negligencia.” “No debemos olvidar que nos enfrentamos a una mentalidad que explota la democracia, se infiltra en las instituciones para hacerse con el poder y vuelve sus armas contra su propio pueblo”, añadió.

Erdogan describió el 15 de julio como algo más que un intento de golpe militar, calificándolo de proyecto imperialista destinado a debilitar a Türkiye y convertirla en un estado dependiente. «El 15 de julio fue un proyecto imperialista actualizado, llevado a cabo por grupos tutelados nacionales en cooperación con centros extranjeros», afirmó.

«Lo que ocurrió no fue simplemente un intento de golpe de Estado; fue también un intento de ocupación total».

El presidente declaró que el plan fracasó porque los ciudadanos turcos arriesgaron sus vidas para defender el país. «Como resultado de que nuestra nación arriesgara su integridad física, este plan infame fue desbaratado y el proyecto imperialista fue desechado», declaró.

Erdogan añadió que la solidaridad surgida durante las vigilias democráticas posteriores al golpe, la concentración de Yenikapi y la formación de la Alianza Popular fortalecieron a Türkiye, especialmente en su lucha contra el terrorismo.

Erdogan afirmó que las medidas implementadas después del 15 de julio aceleraron la expulsión de miembros de FETÖ de las instituciones estatales y la vida pública.

Asimismo, vinculó la derrota del intento de golpe con las posteriores operaciones militares transfronterizas de Türkiye. «Llevamos a cabo operaciones transfronterizas efectivas contra formaciones que atentaban directamente contra la seguridad de nuestro país», declaró.

Citó la Operación Escudo del Éufrates contra Daesh (ISIS) y las Operaciones Rama de Olivo, Fuente de Paz y Escudo de Primavera contra grupos que Turquía considera organizaciones terroristas.

Erdogan también afirmó que Türkiye había brindado apoyo en varios conflictos y crisis regionales, incluyendo Siria, Libia y Nagorno Karabaj. «Al mismo tiempo, sanamos las heridas causadas por la traición dentro del Estado y la sociedad», afirmó.

«Además, implementamos reformas que reafirmaron la supremacía de la voluntad nacional, fortalecieron la democracia y garantizaron la estabilidad del gobierno».

Erdogan describió el sistema presidencial de gobierno como uno de los logros más significativos de Turquía tras el 15 de julio.

Afirmó que el sistema puso fin a la doble autoridad en el poder ejecutivo y resolvió definitivamente la inestabilidad política que antes había propiciado intervenciones antidemocráticas. «Los logros de Türkiye en la última década, desde la defensa y la economía hasta la seguridad y la política exterior, han sido posibles gracias a la eliminación de FETÖ», declaró.

El presidente añadió que el progreso de Türkiye se aceleraría a medida que la organización continuara debilitándose y las redes que la mantenían unida se desintegraran.

«Que no quepa duda: el Siglo de Türkiye, que FETÖ intentó obstaculizar, ya está en marcha», afirmó Erdoğan. «Ninguna fuerza oscura podrá detenerlo», sentenció.

*Traducido por Daniel Gallego.