Erdogan y el secretario general de la alianza militar, Mark Rutte, saludaron a cada jefe de Estado o de Gobierno, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al complejo presidencial.

Erdogan da la bienvenida a los líderes que asisten a la Cumbre de la OTAN en Ankara Erdogan y el secretario general de la alianza militar, Mark Rutte, saludaron a cada jefe de Estado o de Gobierno, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al complejo presidencial.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dio la bienvenida este miércoles a los líderes que asistieron a la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdogan y el secretario general de la alianza militar, Mark Rutte, saludaron a cada jefe de Estado o de Gobierno, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, a su llegada al complejo presidencial.

Los líderes de la OTAN posaron para una foto de grupo antes de que Erdogan y Rutte pronunciaran sus discursos de bienvenida.

En la cumbre se abordarán las medidas adoptadas en relación con la decisión de aumentar las inversiones en defensa, así como los esfuerzos de la alianza en materia de disuasión y defensa.

Los líderes también intercambiarán puntos de vista sobre las amenazas, los riesgos y los desafíos que enfrenta la región euroatlántica, y analizarán la situación en Ucrania y los acontecimientos en el sur de la alianza.

Se espera que Erdogan mantenga reuniones con algunos de sus homólogos al margen de la cumbre.

Türkiye es miembro pleno de la OTAN desde 1952.

*Traducido por Daniel Gallego.