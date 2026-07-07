Erdogan también expresó su confianza en que Estados Unidos cumpliría con los compromisos previos y elogió la postura de Trump al respecto.

Erdogan confía en que la cumbre de la OTAN de lugar a una decisión favorable sobre la readmisión de Türkiye al F-35 Erdogan también expresó su confianza en que Estados Unidos cumpliría con los compromisos previos y elogió la postura de Trump al respecto.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró este martes que confía en que la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, la capital, pueda dar lugar a una decisión favorable sobre la prolongada solicitud de Türkiye para adquirir cazas F-35 de Estados Unidos.

En una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre, Erdogan afirmó que el tema de los cazas no era nuevo en las relaciones bilaterales y que se había tratado ampliamente con Washington.

"El tema de los F-35 no es nuevo para nosotros. Ya lo hemos discutido con Estados Unidos y recibimos un compromiso respecto a los cinco aviones", declaró. "Si Dios quiere, creo que de esta Cumbre de Líderes surgirá una decisión favorable sobre los F-35", añadió.

Erdogan también expresó su confianza en que Estados Unidos cumpliría con los compromisos previos y elogió la postura de Trump al respecto. "Sé que estamos poniendo a prueba el compromiso que recibimos previamente de ellos con respecto a los F-35 para el futuro. El presidente Trump siempre cumple su palabra", afirmó.

En 2019, durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos suspendió a Türkiye del programa F-35 tras oponerse a la compra del sistema de defensa antimisiles ruso S-400, alegando que el sistema ruso pondría en peligro a los cazas.

Türkiye ha declarado repetidamente que no existe conflicto entre ambos sistemas y propuso una comisión para estudiar el asunto. Ankara también afirma haber cumplido con sus obligaciones respecto a los F-35 y que su suspensión violó las normas, sosteniendo que los cazas fortalecerían no solo a Türkiye, sino también a la OTAN.

En cuanto al posible apoyo estadounidense al programa turco de cazas Kaan, incluyendo el posible suministro de motores, Erdogan indicó que abordaría el tema con Trump durante la cumbre. "Creo que reiterará aquí las buenas noticias que ya nos ha compartido", concluyó Erdogan.

Según informes, la administración Trump informó recientemente al Congreso sobre su intención de seguir adelante con la venta de decenas de motores a reacción a Türkiye en un acuerdo valorado en más de 700 millones de dólares.

La semana pasada, al ser preguntado sobre la venta de motores y la participación de Türkiye en el programa F-35, Trump declaró: "Probablemente haré algo que los satisfaga mucho".

Se espera que los motores F110, fabricados por General Electric, impulsen el avión de combate Kaan, de desarrollo nacional turco, un programa de defensa emblemático lanzado en 2016 para reducir la dependencia del país de equipo militar extranjero.

Erdogan afirmó que la reunión con Trump en Ankara "nos ha fortalecido" y añadió: "Quisiera destacar especialmente la importancia de esta visita".

Durante la reunión, Erdogan también mencionó que abordarían la guerra en curso en Ucrania.

*Traducido por Daniel Gallego.