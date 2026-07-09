Seyit Şamil Kurt
09 Julio 2026•Actualizar: 09 Julio 2026
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alentó la reactivación del proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea durante una reunión con altos funcionarios de la UE al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.
Erdogan recibió al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye.
La reunión abordó las relaciones entre Türkiye y la UE, así como cuestiones regionales y globales.
Erdogan afirmó que Ankara celebra el aumento de los contactos a todos los niveles y espera que se reactive su proceso de adhesión a la UE, incluso mediante la activación de los mecanismos pertinentes y la celebración de las reuniones necesarias.
Recordó que Türkiye es candidato a la UE desde hace años y forma parte de la Unión Aduanera, y añadió que las medidas adoptadas durante este tiempo han convertido a Turquía en un importante centro de producción en Europa.
La estructura integrada de las economías turca y europea fortalece la competitividad de Europa a nivel mundial, afirmó Erdogan, añadiendo que Turquía espera, naturalmente, ser incluida en las regulaciones de la UE sobre comercio e inversión.
Erdogan señaló que su país ha tomado iniciativas para contribuir a la seguridad de Europa y espera medidas acordes con el derecho de alianza dentro de la OTAN.
La reunión también abordó los esfuerzos diplomáticos de Türkiye para ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques de Israel en la región, particularmente en la Franja de Gaza y el Líbano, así como los últimos acontecimientos, según informó la Dirección General.
Anteriormente, Erdogan ofreció una cena de trabajo a Costa y Von der Leyen como parte de sus compromisos diplomáticos durante la cumbre celebrada en el complejo presidencial.
*Traducido por Daniel Gallego.