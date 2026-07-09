Erdogan recibió al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al margen de la Cumbre de la OTAN en Anakara.

Erdogan alentó la reactivación del proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea Erdogan recibió al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, al margen de la Cumbre de la OTAN en Anakara.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, alentó la reactivación del proceso de adhesión de Türkiye a la Unión Europea durante una reunión con altos funcionarios de la UE al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Erdogan recibió al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye.

La reunión abordó las relaciones entre Türkiye y la UE, así como cuestiones regionales y globales.

Erdogan afirmó que Ankara celebra el aumento de los contactos a todos los niveles y espera que se reactive su proceso de adhesión a la UE, incluso mediante la activación de los mecanismos pertinentes y la celebración de las reuniones necesarias.

Recordó que Türkiye es candidato a la UE desde hace años y forma parte de la Unión Aduanera, y añadió que las medidas adoptadas durante este tiempo han convertido a Turquía en un importante centro de producción en Europa.

La estructura integrada de las economías turca y europea fortalece la competitividad de Europa a nivel mundial, afirmó Erdogan, añadiendo que Turquía espera, naturalmente, ser incluida en las regulaciones de la UE sobre comercio e inversión.

Erdogan señaló que su país ha tomado iniciativas para contribuir a la seguridad de Europa y espera medidas acordes con el derecho de alianza dentro de la OTAN.

La reunión también abordó los esfuerzos diplomáticos de Türkiye para ayudar a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques de Israel en la región, particularmente en la Franja de Gaza y el Líbano, así como los últimos acontecimientos, según informó la Dirección General.

Anteriormente, Erdogan ofreció una cena de trabajo a Costa y Von der Leyen como parte de sus compromisos diplomáticos durante la cumbre celebrada en el complejo presidencial.

*Traducido por Daniel Gallego.