Se trata de la primera visita de un primer ministro canadiense a Türkiye en 11 años.

Erdagan recibe al primer ministro de Canadá al margen de la Cumbre de la OTAN en Anakara Se trata de la primera visita de un primer ministro canadiense a Türkiye en 11 años.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió este martes al primer ministro canadiense, Mark Carney, en Ankara al margen de la Cumbre de la OTAN.

La reunión a puerta cerrada en el complejo presidencial tuvo lugar al inicio de la cumbre de la OTAN, de dos días de duración.

Se trata de la primera visita de un primer ministro canadiense a Türkiye en 11 años.

En la cumbre, se espera que Carney fortalezca aún más la contribución de Canadá a la alianza de defensa, establezca nuevas alianzas y promueva la seguridad compartida, incluyendo la de Ucrania.

*Traducido por Daniel Gallego.