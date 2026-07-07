Finlandia se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN en 2023.

Erdagan recibe a su homólogo finlandés al margen de la Cumbre de la OTAN en Anakara Finlandia se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN en 2023.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunió este martes con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, en la capital Ankara.

La reunión a puerta cerrada en el complejo presidencial tuvo lugar al inicio de la cumbre de la OTAN, de dos días de duración.

Más tarde ese mismo día, Stubb asistirá a una cena ofrecida por Erdogan y la primera dama, Emine Erdogan, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno y sus cónyuges.

Finlandia se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN en 2023.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen en Ankara para la cumbre de la alianza de 2026, que se centrará en la implementación de los compromisos de gasto en defensa acordados en la cumbre del año pasado en La Haya, el mantenimiento del apoyo militar a Ucrania y la expansión de la producción industrial de defensa.

*Traducido por Daniel Gallego.