Trump saludó a la Guardia de Honor en turco, diciendo: "Merhaba asker", hola soldado en turco.

Erdagan recibe a su homólogo estadounidense con motivo de la Cumbre de la OTAN en Ankara Trump saludó a la Guardia de Honor en turco, diciendo: "Merhaba asker", hola soldado en turco.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, recibió al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, quien se encuentra de visita oficial en Türkiye con motivo de la Cumbre de la OTAN.

El avión que transportaba a Trump aterrizó en el aeropuerto de Ankara a las 13:50.

Erdoğan recibió a Trump con una ceremonia oficial a su llegada y conversó brevemente con él.

Trump saludó a la Guardia de Honor en turco, diciendo: "Merhaba asker", hola soldado en turco.

Posteriormente, Erdoğan y Trump se dirigieron al salón VIP y posaron para una fotografía conmemorativa.

*Traducido por Daniel Gallego.