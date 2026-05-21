El festival estará abierto hasta el 24 de mayo y se inauguró con una actuación de estudiantes frente a la Carpa Han del Aeropuerto Atatürk de Estambul, acompañada por la música tradicional de Gülbank.

El VIII Festival de Cultura Etnodeportiva abrie sus puertas al público en el Aeropuerto Atatürk de Estambul El festival estará abierto hasta el 24 de mayo y se inauguró con una actuación de estudiantes frente a la Carpa Han del Aeropuerto Atatürk de Estambul, acompañada por la música tradicional de Gülbank.

El VIII Festival de Cultura Etnodeportiva, organizado por la Confederación Mundial de Etnodeporte, abrió sus puertas al público este jueves en el Aeropuerto Atatürk de Estambul.

El festival estará abierto hasta el 24 de mayo y se inauguró con una actuación de estudiantes frente a la Carpa Han del Aeropuerto Atatürk de Estambul, acompañada por la música tradicional de Gülbank. A continuación, la banda de jenízaros del Conjunto Histórico de Música Turca de Estambul subió al escenario.

Durante la inauguración, Bilal Erdoğan, presidente de la Confederación Mundial de Etnodeporte, afirmó que el festival permitirá disfrutar de una rica oferta cultural. Al dar la bienvenida a los visitantes, Erdoğan señaló que se celebrarán diversos eventos, principalmente de lucha libre y equitación.

Erdoğan afirmó que los eventos que se celebrarán en el marco del festival reunirán a niños y familias con la cultura tradicional, y añadió: «Este año, una vez más, compartiremos aquí durante cuatro días la riqueza de nuestra cultura. Junto a nuestros hijos y mayores, como familias, respiraremos el aroma y la atmósfera de la tradición, y recibiremos a artistas, atletas y figuras culturales de todo el mundo. Los niños que nos visitan hoy experimentarán y sentirán lo valiosa y significativa que es la riqueza cultural».

Tras su discurso, Erdoğan destacó la importancia internacional de Estambul y cortó la cinta inaugural junto a los niños para dar comienzo al festival.

*Traducido por Daniel Gallego.