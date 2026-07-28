Hakan Fidan reiteró que su país mantendrá la “postura de principios respecto a la protección de la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, país con el que mantenemos lazos históricos y profundos”.

El ministro de Exteriores de Türkiye recibe a su homólogo sudanés en Ankara Hakan Fidan reiteró que su país mantendrá la “postura de principios respecto a la protección de la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, país con el que mantenemos lazos históricos y profundos”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, anunció este martes que recibió a su “estimado hermano” y homólogo sudanés, Muhyiddin Salim, en la capital Ankara.

Fidan informó que, durante sus conversaciones, abordaron, de manera “exhaustiva”, las “dimensiones políticas, económicas y comerciales” de su relación con Sudán, y reiteró su “compromiso de continuar los esfuerzos para resolver los conflictos en el país; de seguir trabajando para atender las necesidades humanitarias de nuestros hermanos y hermanas sudaneses; y de continuar nuestra ayuda al desarrollo en el proceso de reconstrucción de Sudán”.

“Asimismo”, prosiguió Fidan, “mantuvimos amplias consultas sobre la situación en la región, en particular en el Cuerno de África, y sobre cuestiones de seguridad global”, reiterando que mantendrán su “postura de principios respecto a la protección de la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Sudán, país con el que mantenemos lazos históricos y profundos”; y que seguirán “profundizando” sus “relaciones sobre la base del respeto mutuo y la comprensión de una asociación en condición de igualdad”.