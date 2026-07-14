«Nuestro objetivo es identificar los problemas de Türkiye en diversos ámbitos y desarrollar soluciones para ellos».

El Informe sobre Türkiye: Predicciones, Propuestas y Soluciones a los problemas sociales que enfrenta el país «Nuestro objetivo es identificar los problemas de Türkiye en diversos ámbitos y desarrollar soluciones para ellos».

Selim Cerrah, presidente de la Asociación Cihannüma y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Turca Maarif, declaró que el Informe sobre Türkiye: Predicciones, Propuestas y Soluciones, elaborado tras aproximadamente cuatro años de trabajo, sirve como guía para ofrecer soluciones a problemas en diversos ámbitos de la sociedad.

La presentación del informe, fruto de la colaboración entre la Asociación Cihannüma y la Unión de Académicos y Escritores de Países Islámicos (AYBİR), con la Agencia Anadolu como socio de comunicación global, tendrá lugar el 17 de julio.

En declaraciones a la Agencia Anadolu, Selim Cerrah afirmó que hasta la fecha han organizado 28 talleres con la participación de aproximadamente 600 académicos de diversas universidades de Türkiye, abordando temas que afectan a distintos sectores de la sociedad, desde la inteligencia artificial hasta la salud, la agricultura, la gestión del agua, la familia, la juventud, la digitalización y la educación superior.

Cerrah explicó que celebraron su primer taller sobre migración en Gaziantep, señalando que Türkiye se enfrentó a una oleada migratoria masiva tras la guerra civil siria. Indicó que el taller abordó de forma integral los riesgos sociales, las políticas de integración y los procesos de retorno voluntario derivados de esta situación.

«Nuestro objetivo es identificar los problemas de Türkiye en diversos ámbitos y desarrollar soluciones para ellos».

Cerrah señaló que los informes elaborados propusieron soluciones a corto, medio y largo plazo para los problemas que afrontan tanto los ciudadanos turcos como las personas obligadas a migrar. También mencionó que recopilaron los resultados del taller en un libro y lo compartieron con los ministerios e instituciones pertinentes.

«Para este informe, elaborado por 600 académicos de diferentes universidades, nos centramos en cuestiones que afectan directamente la vida cotidiana de la sociedad y que requieren soluciones. Con este informe conjunto, ofrecemos una hoja de ruta para los responsables políticos y quienes implementan las políticas».

Cerrah indicó que el informe se presentará al público en un acto de lanzamiento que contará con la participación del vicepresidente Cevdet Yılmaz, y añadió que también valoran el debate y el desarrollo de sus recomendaciones.

«Crecimos con las oportunidades que este país nos ha brindado. Creemos que no estamos en deuda con esta tierra, sino que le debemos mucho. Vemos el trabajo como un medio para saldar nuestra deuda con nuestro estado, nuestra nación y la humanidad».

Educación

Cerrah afirmó que la educación ocupa un lugar importante en el informe y que valoran el "modelo educativo del siglo turco".

Argumentando que el enfoque educativo aplicado desde el pasado hasta el presente se ha basado predominantemente en lo materialista, Cerrah declaró que creen que el nuevo enfoque educativo contribuirá a formar generaciones compatibles con el patrimonio histórico y civilizatorio de Türkiye.

Sanidad

Cerrah afirmó que se han logrado avances significativos en infraestructura y que han desarrollado diversas propuestas sobre temas como la alfabetización en salud, la prevención de la violencia contra el personal sanitario y un uso más eficaz de los servicios de salud.

También mencionó que organizaron un taller sobre el futuro del sector salud y que propusieron la creación de una zona organizada e integrada para dicho sector, y añadió que acogían con beneplácito la implementación de esta propuesta.

«En el informe, proponemos la creación de una Presidencia de la Industria de la Salud. Creemos que una estructura de este tipo, con presupuesto propio, que coordinaría tecnologías sanitarias, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros sectores bajo un mismo techo, contribuiría tanto a reducir el déficit por cuenta corriente de Türkiye como a aumentar su capacidad exportadora».

Generación de conocimiento

Cerrah también explicó que se realizaron dos talleres sobre producción de conocimiento e inteligencia artificial en la educación superior, y que los estudios elaborados en este ámbito se han publicado en forma de libros.

El presidente recalcó que la producción de conocimiento será un factor determinante en el mundo del futuro y que se deben evaluar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial, pero que es importante mantener un enfoque crítico.

«También incluimos la inteligencia artificial en el informe. No podemos ignorarla, pero tampoco podemos considerar todos los datos que produce como verdad absoluta. Cómo generamos conocimiento y cómo lo presentamos para el beneficio de la humanidad es uno de los temas más fundamentales del futuro».

Cerrah enfatizó que la agricultura, la ganadería, la gestión del agua y las políticas ambientales también figuran entre los temas importantes del informe, y enfatizó que la protección de los recursos hídricos es de importancia estratégica para el futuro.

Asimismo, reiteró que las políticas relativas a la gestión del agua, la producción agrícola y el uso sostenible de los recursos naturales adquirirán mayor relevancia en el futuro, y que también han preparado propuestas de soluciones integrales en estas áreas.

Cerrah agregó que el informe no solo se publicará en el sitio web de la Asociación Cihannüma, sino que también se imprimirá en gran cantidad y se compartirá con instituciones públicas, responsables políticos y partes interesadas relevantes.

*Traducido por Daniel Gallego.