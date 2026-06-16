Felicitando a todos los involucrados en la fotografía y la preparación de la exposición, el embajador señaló que le impresionaron especialmente los premios recibidos por las fotografías que retratan la Franja de Gaza.

El embajador de Guatemala en Türkiye afirma que los Premios de Fotografía de Estambul son "un trabajo maravilloso" Felicitando a todos los involucrados en la fotografía y la preparación de la exposición, el embajador señaló que le impresionaron especialmente los premios recibidos por las fotografías que retratan la Franja de Gaza.

El embajador de Guatemala en Türkiye, Eduardo Enrique Hernández Recinos, describió los Premios de Fotografía de Estambul, un concurso internacional de fotografía de prensa organizado por la Agencia Anadolu (AA), como "un trabajo maravilloso y excelente".

En declaraciones a AA, Recinos afirmó que, la agencia, "hizo un buen trabajo, como siempre", en fotografía de prensa y señaló que "se necesita mucha presión y tiempo para lograrlo. Y lo hacen todos los años, así que es algo que está en constante evolución".

Felicitando a todos los involucrados en la fotografía y la preparación de la exposición, Recinos señaló que le impresionaron especialmente los premios recibidos por las fotografías que retratan la Franja de Gaza. "Hay una verdad que debe ser contada. Así es como los periodistas pueden revelar la verdad en tiempo real a través del periodismo, y así es como se debe informar sobre lo que sucede en Gaza".

Recinos señaló que era importante para él que las fotografías tomadas en países centroamericanos, incluyendo Guatemala, se incluyeran en futuras exposiciones del concurso y afirmó que los 13 países hispanohablantes, desde el norte de México hasta el sur de Argentina, "tienen muchas historias que contarle al mundo, tienen mucho que decir, y esperemos que Latinoamérica se involucre ampliamente en los próximos años".

Comercio

Recinos recordó que el ministro de Defensa y el viceministro de Guatemala habían visitado Türkiye, y que esperaban una visita del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala a finales de este año, destacando que había "hay muchas cosas que se pueden hacer" en las relaciones entre ambos países. "Hay muchas cosas que podemos compartir. En cuanto al comercio, cada vez vendemos más café a Türkiye".

*Traducido por Daniel Gallego.