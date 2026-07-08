El director ejecutivo de ASELSAN: Nos diferenciamos de las empresas europeas por nuestra capacidad de producción en masa Akyol destacó que ofrecen productos de eficacia probada, con capacidad de producción en masa y retroalimentación operativa en tiempo real desde el terreno.

El director ejecutivo de ASELSAN, Ahmet Akyol, afirmó que se diferencian de las empresas europeas por su capacidad de producción en masa: «Desde Ankara declaramos claramente que, si hoy mismo solicitan muchos de nuestros sistemas de radar y defensa aérea más sofisticados, incluidos los sistemas de defensa antiaérea, podemos entregarlos a todos nuestros aliados en menos de dos años».

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) al margen del panel Aliados en Ankara, organizado en colaboración con la Dirección de Comunicaciones Presidenciales, la Conferencia de Seguridad de Múnich y la Fundación SETA con motivo de la Cumbre de la OTAN en Anakara, Akyol declaró que el ecosistema de la industria de defensa de Türkiye es bastante completo y enfatizó que la importancia crucial de Türkiye en la OTAN 1.0 radicaba en su ubicación geográfica, que Türkiye fue definida como la segunda mayor potencia militar de la organización en la OTAN 2.0 y que el nuevo elemento de la OTAN 3.0 es la industria de defensa.

Akyol explicó que Türkiye, gracias a su poderío geográfico y militar dentro de este ecosistema, se ha convertido en uno de los principales proveedores de la industria de defensa para los países de la OTAN y afirmó que, debido a la naturaleza del trabajo, los pedidos en este sector pueden tardar entre dos, tres o incluso cuatro años en entregarse.

«Nuestro éxito el año pasado se debió a que entregamos el 28% de los pedidos en el mismo año. Esto es resultado de nuestra capacidad industrial. En los últimos dos años, hemos incrementado nuestra capacidad de producción en masa en un 40%. Actualmente, se está construyendo en Ankara una de las mayores infraestructuras de defensa aérea del mundo, con una inversión superior a los 2.000 millones de dólares. Contamos con un ciclo de innovación muy dinámico, lo que nos sitúa en una posición ventajosa frente a muchas otras empresas».

Akyol destacó que ofrecen productos de eficacia probada, con capacidad de producción en masa y retroalimentación operativa en tiempo real desde el terreno, afirmando que reciben información diaria sobre el terreno y recalcó que esta capacidad única los distingue de otras empresas en la región europea.

«Este éxito no se limita a ASELSAN y ROKETSAN, sino que también refleja el éxito de nuestro ecosistema de más de 3000 empresas locales que nos apoyan; es una capacidad de la industria de defensa turca. Soy consciente de los plazos de entrega en la región europea. No creo que este tipo de capacidad esté fácilmente disponible allí. Por lo tanto, desde Ankara declaramos claramente que podemos entregar muchos de nuestros sistemas de radar y defensa aérea más complejos, incluidos los sistemas de defensa aérea, a todos los aliados en menos de dos años si realizan un pedido hoy. Las naciones y los gobiernos europeos deberían considerar la competencia abierta en lugar de la competencia cerrada para sus estrategias a largo plazo. La competencia abierta garantizará que los usuarios obtengan productos de mayor calidad a menor costo. Como industria de defensa turca, podemos ofrecer mejores soluciones, y ya lo hemos implementado en algunos países. La capacidad de Türkiye es evidente. Creo que Turquía y su industria de defensa contribuirán más que nunca al paraguas de seguridad de la OTAN».

*Traducido por Daniel Gallego.