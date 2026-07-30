La empresa aeroespacial turca Baykar comunicó que las pruebas se llevaron a cabo con éxito en el Centro de Entrenamiento y Pruebas de Vuelo del municipio de Çorlu (Chorlu), en la provincia de Tekirdağ, el 25 y 28 de julio.

El avión de combate no tripulado Bayraktar Kizilelma lanza por primera vez 2 bombas desde su bodega interna La empresa aeroespacial turca Baykar comunicó que las pruebas se llevaron a cabo con éxito en el Centro de Entrenamiento y Pruebas de Vuelo del municipio de Çorlu (Chorlu), en la provincia de Tekirdağ, el 25 y 28 de julio.

El avión de combate no tripulado (UCAV) Bayraktar Kizilelma de la empresa aeroespacial turca Baykar completó con éxito sus primeras pruebas de lanzamiento de proyectiles desde su bodega interna.

En un comunicado, Baykar informó que las pruebas se llevaron a cabo en el Centro de Entrenamiento y Pruebas de Vuelo del municipio de Çorlu (Chorlu), en la provincia de Tekirdağ, en el noroeste de Türkiye.

Durante las pruebas del 25 de julio, un Kizilelma de producción en serie con número de cola S2 lanzó con éxito una bomba Mark 82 de 230 kilogramos con un kit de guiado Teber (unidad de medición inercial + GPS + laser) de Rokestan, mientras que el 28 de julio lanzó una bomba de 113 kilogramos Tolun-P (sistema de guiado inercial + GPS) de Aselsan desde su bodega interna.

Tras despegar de Çorlu y avanzar hacia la zona del objetivo, el Kizilelma alcanzó los objetivos designados con precisión en ambas pruebas, las cuales han mejorado la capacidad del UCAV para realizar ataques de precisión manteniendo una baja visibilidad de radar.