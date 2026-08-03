El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye comunicó que el aeropuerto continúa creciendo en importancia estratégica para la aviación internacional y afirmó que se encuentra entre los principales aeropuertos del mundo.

El aeropuerto de Estambul atendió a un récord de 289.260 pasajeros el pasado sábado El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye comunicó que el aeropuerto continúa creciendo en importancia estratégica para la aviación internacional y afirmó que se encuentra entre los principales aeropuertos del mundo.

El aeropuerto de Estambul atendió a un récord de 289.260 pasajeros el pasado sábado, según informó el ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye.

Abdulkadir Uraloglu declaró en un comunicado que el aeropuerto estableció un nuevo récord de pasajeros el 1 de agosto. "El aeropuerto de Estambul alcanzó el mayor número de pasajeros diarios de la historia en Turquía y Europa", afirmó Uraloglu. "Con esta cifra, nuestro aeropuerto de Estambul estableció un nuevo récord".

Uraloglu añadió que el aeropuerto continúa creciendo en importancia estratégica para la aviación internacional y afirmó que el aeropuerto de Estambul se encuentra entre los principales aeropuertos del mundo gracias a su capacidad, su sólida infraestructura y la calidad de sus servicios.

"Este nuevo récord demuestra una vez más que nuestro aeropuerto ha fortalecido aún más su posición como centro de conexión global", concluyó Uraloglu.

*Traducido por Daniel Gallego.