El Ministerio de Defensa Nacional también decidió enviar un equipo de 22 personas de la Brigada de Ayuda Humanitaria, junto con su equipo, en otro avión militar A-400M.

Dos aviones con equipos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria parten de Türkiye hacia Venezuela El Ministerio de Defensa Nacional también decidió enviar un equipo de 22 personas de la Brigada de Ayuda Humanitaria, junto con su equipo, en otro avión militar A-400M.

Dos aviones con equipos turcos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria partirán hoy del Aeropuerto Atatürk de Estambul con destino a Venezuela.

Según un comunicado de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), esta contactó con las instituciones pertinentes, principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Seguridad Presidencial, para iniciar los preparativos.

Tras conversaciones con el Estado Mayor de la Defensa, se planificó el envío a Venezuela de un equipo de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria de la AFAD compuesto por 38 personas procedentes de Estambul, Izmir y Denizli; un equipo de 5 personas del UMKE del Ministerio de Salud; un equipo de ayuda humanitaria de 2 personas de la Media Luna Roja Turca; 2 perros de búsqueda y 3 vehículos equipados para búsqueda y rescate, a bordo de un avión de transporte militar A-400M.

El Ministerio de Defensa Nacional también decidió enviar un equipo de 22 personas de la Brigada de Ayuda Humanitaria, junto con su equipo, en otro avión militar A-400M. Ambos aviones tienen previsto despegar hoy a las 11:15 am del Aeropuerto Atatürk de Estambul.

Se está monitoreando la situación en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Türkiye en Venezuela.

*Traducido por Daniel Gallego.