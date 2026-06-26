Dos aviones con equipos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria parten de Türkiye hacia Venezuela

Hüseyin Cem Dağıstanlı
26 Junio 2026•Actualizar: 26 Junio 2026
Dos aviones con equipos turcos de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria partirán hoy del Aeropuerto Atatürk de Estambul con destino a Venezuela.
Según un comunicado de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), esta contactó con las instituciones pertinentes, principalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud y la Dirección General de Seguridad Presidencial, para iniciar los preparativos.
Tras conversaciones con el Estado Mayor de la Defensa, se planificó el envío a Venezuela de un equipo de búsqueda y rescate y ayuda humanitaria de la AFAD compuesto por 38 personas procedentes de Estambul, Izmir y Denizli; un equipo de 5 personas del UMKE del Ministerio de Salud; un equipo de ayuda humanitaria de 2 personas de la Media Luna Roja Turca; 2 perros de búsqueda y 3 vehículos equipados para búsqueda y rescate, a bordo de un avión de transporte militar A-400M.
El Ministerio de Defensa Nacional también decidió enviar un equipo de 22 personas de la Brigada de Ayuda Humanitaria, junto con su equipo, en otro avión militar A-400M. Ambos aviones tienen previsto despegar hoy a las 11:15 am del Aeropuerto Atatürk de Estambul.
Se está monitoreando la situación en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Türkiye en Venezuela.
*Traducido por Daniel Gallego.