El foro, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco y bajo los auspicios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, girará en torno al tema «Trazando el futuro, gestionando las incertidumbres», según fuentes diplomáticas.

Comienza la quinta edición del Foro Diplomático de Antalya El foro, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco y bajo los auspicios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, girará en torno al tema «Trazando el futuro, gestionando las incertidumbres», según fuentes diplomáticas.

Líderes mundiales y altos funcionarios gubernamentales se reunirán en Türkiye del 17 al 19 de abril para la quinta edición del Foro Diplomático de Antalya, un importante encuentro internacional que tendrá lugar en esta ciudad del sur del Mediterráneo y que este año se centrará en la gestión de la incertidumbre global.

El foro, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores turco y bajo los auspicios del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, girará en torno al tema «Trazando el futuro, gestionando las incertidumbres», según fuentes diplomáticas.

Se espera la representación de más de 150 países, incluyendo a más de 20 jefes de Estado y de Gobierno y cerca de 15 viceprimeros ministros. El evento también reunirá a más de 50 ministros, más de 40 de ellos ministros de Asuntos Exteriores, junto con representantes de 75 organizaciones internacionales.

También se prevé la asistencia de más de 460 participantes de alto nivel y cerca de 5.000 visitantes, entre académicos y estudiantes.

Casi la mitad de los jefes de Estado participantes proceden de África y Europa. En este sentido, se espera la asistencia de aproximadamente el 40% de los ministros de Asuntos Exteriores de África, el 35% de Europa y el 22% de Asia.

El foro contará con más de 40 paneles y eventos, incluyendo debates a nivel de liderazgo. Las sesiones abarcarán una amplia gama de temas influenciados por la dinámica política, económica, ambiental y tecnológica, con especial atención a la creciente incertidumbre y la transformación del sistema global.

Las sesiones se transmitirán en directo a través del sitio web oficial del foro y sus plataformas de redes sociales, y muchas de ellas también serán retransmitidas por la cadena pública turca TRT.

Se prevé que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, participe en varias reuniones paralelas, entre ellas la Tercera Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Plataforma de Paz de los Balcanes, una sesión sobre Gaza, una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Turcos y una reunión entre Türkiye, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto.

*Traducido por Daniel Gallego.