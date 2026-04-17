Varsen Aghabekian afirmó que la situación en Gaza sigue siendo catastrófica meses después del acuerdo de alto el fuego.

Cancillera palestina afirma que el “genocidio” israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza continúa Varsen Aghabekian afirmó que la situación en Gaza sigue siendo catastrófica meses después del acuerdo de alto el fuego.

La ministra de Asuntos Exteriores palestina, Varsen Aghabekian, declaró este viernes que el “genocidio” israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza continúa, citando el deterioro de las condiciones humanitarias y exigiendo una acción internacional inmediata.

Durante su intervención en un panel del Foro de Diplomacia de Antalya, en Türkiye, Aghabekian afirmó que la situación en Gaza sigue siendo catastrófica meses después del acuerdo de alto el fuego. «Hoy se cumplen cinco meses de la firma del acuerdo de Sharm el-Sheikh, y lo que vemos en Gaza es un auténtico desastre», declaró. «Los asesinatos continúan, las lesiones persisten y la asistencia humanitaria es insuficiente».

Aghabekian describió las precarias condiciones de vida, con palestinos desplazados refugiados en tiendas de campaña expuestas a inundaciones y en condiciones insalubres. «La gente vive en tiendas de campaña inundadas», afirmó, añadiendo que informes de organizaciones internacionales indican que los residentes están rodeados de escombros y basura, y que los alimentos están contaminados por roedores.

La ministra cuestionó la lentitud de la respuesta humanitaria y preguntó: "¿Cuándo comenzarán las labores de socorro inmediato en Gaza? ¿Cuándo llegará la ayuda humanitaria y cuándo empezaremos a ver que se satisfacen necesidades básicas como la atención médica, la educación y el agua?".

Aghabekian afirmó que la situación actual es el resultado de años de ataques israelíes. "Este genocidio fue la culminación de muchos años de violaciones (israelíes) que nos han llevado a esta situación", añadió.

Sus declaraciones se producen en medio de las violaciones diarias por parte de Israel del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025. El Ministerio de Salud informó que dichas violaciones han causado la muerte de 765 palestinos y herido a otros 2.140 hasta la fecha.

El alto el fuego se produjo tras dos años de genocidio israelí que comenzó en octubre de 2023 y que, según las autoridades de Gaza, ha causado la muerte de más de 72.340 palestinos y herido a otros 172.250, además de destruir cerca del 90% de la infraestructura del enclave.

*Traducido por Daniel Gallego.