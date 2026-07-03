Hakan Fidan afirmó que ambos líderes expresaron su determinación durante una reunión en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre e instruyeron a los miembros de sus gabinetes para que trabajaran en pro de una solución.

Canciller turco: Erdogan y Trump comparten una "firme voluntad" sobre levantar las sanciones de la CAATSA Hakan Fidan afirmó que ambos líderes expresaron su determinación durante una reunión en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre e instruyeron a los miembros de sus gabinetes para que trabajaran en pro de una solución.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente estadounidense, Donald Trump, comparten una firme voluntad de levantar las sanciones impuestas a Türkiye en virtud de la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos Mediante Sanciones (CAATSA), declaró el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, añadiendo que ambos gobiernos están tomando las medidas necesarias para resolver el problema.

En declaraciones a CNN Turk, Fidan afirmó que ambos líderes expresaron su determinación durante una reunión en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre e instruyeron a los miembros de sus gabinetes para que trabajaran en pro de una solución. "Existe una firme voluntad tanto de nuestro presidente como del presidente Trump" de levantar las sanciones, dijo Fidan.

"Cuando los dos líderes se reunieron en Washington el pasado mes de septiembre, manifestaron su voluntad política sobre este asunto, y nosotros, como ministros del gabinete, recibimos instrucciones para resolverlo. El ministro de Defensa y yo estamos trabajando intensamente en ello".

Fidan afirmó que la CAATSA sigue siendo el único obstáculo institucional permanente en las relaciones turco estadounidenses. «Ocasionalmente se pueden tomar decisiones específicas sobre Türkiye, pero institucionalmente, el único problema negativo persistente en este momento son las sanciones de la CAATSA», señaló.

El ministro indicó que muchas sanciones impuestas a Türkiye por otros países se han levantado en los últimos tres o cuatro años, argumentando que la mayoría eran de carácter administrativo más que legal.

Las restricciones impuestas por varios aliados de la OTAN se eliminaron gradualmente mediante un diálogo diplomático constante, dijo, citando a Canadá como uno de los ejemplos más recientes. «Muchos países, incluida Canadá, ya han levantado estas restricciones. Ahora estamos analizando cómo ampliar aún más la cooperación», declaró.

Al preguntársele si las sanciones se levantarían pronto, respondió que los esfuerzos en curso están progresando. «Hay ciertos pasos que deben darse. Se está trabajando en esta dirección y, a medida que se avance, el público verá los resultados», afirmó.

Fidan agregó que podría haber avances en un futuro próximo, pero advirtió que las decisiones administrativas y los procedimientos del Congreso no siempre avanzan simultáneamente. "No hay ningún problema en cuanto a la voluntad política dentro de las administraciones. La cuestión es cómo se desarrollará el proceso en el Congreso de Estados Unidos", dijo, refiriéndose a la autorización del Congreso para levantar las sanciones.

Cumbre de la OTAN en Türkiye la próxima semana: La alianza Trump-Erdogan

El ministro también celebró la confirmación de la asistencia de Trump a la cumbre de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Ankara, la capital turca, calificándola de noticia positiva para la alianza. "Esto, en sí mismo, es una noticia importante y positiva para la comunidad de la OTAN", afirmó y recordó que "añadieron que el presidente Trump asistirá gracias a la invitación del presidente Erdogan. Si no hubiera sido él quien lo invitara, no habría asistido. Esto se ha convertido en una ecuación estratégica de gran importancia".

Dados los conflictos globales actuales, las alianzas cambiantes y los desafíos geopolíticos, Fidan señaló que la posición internacional de Erdogan ha adquirido una importancia creciente.

"La visión de liderazgo global de nuestro presidente a lo largo de los años, la red de relaciones que ha forjado, la confianza que ha generado, el prestigio del que goza ante los demás y la posición actual de Türkiye son, en definitiva, extraordinariamente importantes", concluyó.

Fidan recalcó que la administración Trump está reevaluando sus alianzas globales como parte de un cambio estratégico más amplio, en particular en respuesta a la competencia con China, lo que ha creado nuevas oportunidades de cooperación con países como Türkiye.

El cambio en la política hacia Siria eliminó una importante disputa

En otros aspectos de las relaciones bilaterales, Fidan enfatizó que la cooperación en comercio, economía, educación, tecnología y relaciones interpersonales ha avanzado de manera constante a pesar de las tensiones políticas periódicas.

Argumentó que una de las mayores disputas entre los aliados se centraba en la política de Washington hacia Siria bajo la presidencia de Barack Obama, hace más de una década.

"El cambio en la política estadounidense hacia Siria, que comenzó durante la administración Obama, pasó de combatir al régimen de Assad a combatir a Daesh (ISIS) y apoyar al [grupo terrorista] YPG), creando una política que amenazaba la seguridad nacional de Türkiye", declaró Fidan.

"Durante el segundo mandato del presidente Trump, esta política fue abandonada oficialmente", dijo Fidan y señaló que esto eliminó una de las principales fuentes de fricción entre ambos países.

Fidan agregó que los objetivos estratégicos de Türkiye coinciden en gran medida con las políticas de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania y estabilizar Siria e Irak.

«El establecimiento de la paz en el Líbano también es importante. En el plan de paz de Gaza, pudimos colaborar hasta cierto punto, sobre todo para detener la guerra. Cuando las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos son sólidas en ciertos temas, influyen positivamente en la estabilidad regional», afirmó.

Cooperación en defensa y programa F-35

La semana pasada, al ser preguntado por periodistas sobre la solicitud de Ankara de cazas y motores F-35 y si llevaría "un gran regalo" a la cumbre de la OTAN en Türkiye, Trump afirmó que probablemente tomaría una medida que complacería enormemente a Türkiye.

Fidan, al ser consultado sobre si Trump insinuaba la aprobación estadounidense de los motores solicitados para el caza Kaan de fabricación turca, se negó a especular. "No quiero hablar en nombre de Estados Unidos sobre lo que el presidente Trump pueda anunciar", declaró.

En cambio, afirmó que Ankara ha realizado un esfuerzo integral para eliminar las restricciones que afectan la cooperación bilateral en materia de defensa.

“Hemos estado trabajando seriamente para eliminar las sanciones contra Türkiye en general. La CAATSA tiene su dimensión legal, pero también hemos llevado a cabo un esfuerzo muy sistemático para eliminar las sanciones en otras áreas”.

"Estamos viendo los frutos de estos esfuerzos, incluidos los avances en el caso de Halkbank y la eliminación de obstáculos a otras solicitudes de Türkiye, lo que conduce a una relación más racional", dijo, refiriéndose a un caso judicial que concluyó recientemente sin sanciones administrativas ni judiciales.

Fidan argumentó que no existe una justificación razonable para restringir las ventas de defensa a Türkiye mientras Washington continúa vendiendo grandes cantidades de armas a países que no pertenecen a la OTAN y con menos intereses estratégicos comunes.

"No hay ninguna perspectiva dentro de la administración Trump que pueda explicar por qué países que no son miembros de la OTAN y no comparten tantos intereses comunes con Estados Unidos pueden comprar enormes cantidades de armas y municiones por razones comerciales, mientras que Türkiye no puede", afirmó.

Añadió que las persistentes actitudes políticas contra Türkiye han influido en estas decisiones a lo largo de los años.

"No existe ningún problema entre Türkiye y Estados Unidos que requiera una intervención bilateral". «Las relaciones pueden ser malas», dijo Fidan, reconociendo que, si bien persisten los desacuerdos en cuestiones regionales, las partes pueden dialogar sobre ellas.

El regreso al programa F-35 requiere una decisión aparte

Sobre la viabilidad del regreso de Türkiye al programa del caza F-35, Fidan afirmó que el asunto debe analizarse desde dos perspectivas distintas.

"Debemos hacer una distinción: levantar la prohibición de venta de los F-35, recibir los aviones que ya hemos comprado y adquirir aviones adicionales si así lo decidimos son una cosa; regresar al programa como socio fabricante es un asunto aparte", afirmó.

Fidan indicó que levantar la prohibición de venta sería más fácil porque se trata de una decisión administrativa. "Creo que esto puede ocurrir después del levantamiento de las sanciones impuestas por la CAATSA", declaró.

Sin embargo, señaló que restablecer la condición de Türkiye como socio de producción requeriría una nueva decisión del consorcio multinacional F-35, cuyos miembros votaron previamente a favor de suspender a Türkiye del programa.

Fidan también afirmó que Türkiye, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán están trabajando a través de un nuevo mecanismo de cuatro países destinado a fortalecer la estabilidad regional y coordinar respuestas a desafíos comunes.

Añadió que el grupo ya se ha reunido cuatro veces y podría evolucionar hacia una plataforma más estratégica a medida que la dinámica regional siga cambiando.

«Cuando existe un ámbito de relaciones tan amplio que beneficia a ambas partes, no impulsarlo y convertirlo en víctima de la política identitaria o de ideologías opuestas es algo que los actores racionales no pueden justificar», indicó.

*Traducido por Daniel Gallego.