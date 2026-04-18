Arnoldo André Tinoco Andrade apunta a las "oportunidades ilimitadas" para el intercambio mutuo entre Türkiye y Costa Rica en comercio e inversión, así como en cultura, educación, tecnología y otros campos.

Canciller de Costa Rica: “Trabajamos arduamente” para incrementar la cooperación y el intercambio con Türkiye Arnoldo André Tinoco Andrade apunta a las "oportunidades ilimitadas" para el intercambio mutuo entre Türkiye y Costa Rica en comercio e inversión, así como en cultura, educación, tecnología y otros campos.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco Andrade, afirma que la cooperación y el intercambio mutuo entre su país y Türkiye deben incrementarse, indicando que "estamos trabajando arduamente para que esto se convierta en realidad".

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) al margen de la quinta edición del Foro de Diplomacia de Antalya (FDA, por sus siglas en inglés), Tinoco señala que el foro es de gran importancia para conocer las perspectivas sobre asuntos globales en otras partes del mundo y expresa su satisfacción por participar en este.

Tinoco apunta a la existencia de "oportunidades ilimitadas" para el intercambio mutuo entre Türkiye y Costa Rica en comercio e inversión, así como en cultura, educación, tecnología y otros campos. "Valoramos enormemente la presencia de su país en nuestro hemisferio, en Latinoamérica".

El canciller asegura que las embajadas de ambos países son "muy activas" y que han ampliado las relaciones bilaterales mediante memorandos de entendimiento en diversas áreas.

Tinoco subraya la necesidad de una mayor cooperación mutua y la importancia de la confianza entre los pueblos: "Compartimos la misma mentalidad: ustedes son muy mediterráneos y nosotros latinos, por lo tanto, la comunicación entre turcos y costarricenses no será un problema. Creo que podemos lograrlo fomentando el intercambio mutuo y construyendo confianza entre ambos países".

Áreas de cooperación entre Ankara y San José

El canciller recalca que Costa Rica es activa en áreas ambientales como la diplomacia azul, mientras que Türkiye ha demostrado un desarrollo superior en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la digitalización, y enfatiza que ambos países pueden aprender el uno del otro.

Tinoco asegura que las relaciones comerciales entre ambos países son continuas y se encuentran en buen estado. Sin embargo, matiza que «necesitamos crecer. Antes exportábamos principalmente productos agrícolas como piñas, plátanos y café, que ustedes consumen, pero ahora nos hemos diversificado hacia áreas como los dispositivos médicos». Tinoco también recalca el gran potencial del turismo entre ambos países.

Asimismo, Tinoco afirma que las universidades y los centros tecnológicos de ambos países deberían cooperar más, y que el comercio y la inversión deberían incrementarse. «Estamos trabajando arduamente para que esto se convierta en realidad».

*Traducido por Daniel Gallego.