El director ejecutivo de la empresa aeroespacial turca Baykar destacó la necesidad de ciclos de desarrollo y tiempos de producción más cortos, así como de una alta capacidad de producción.

Bayraktar: Los países de la OTAN pueden desarrollar sus capacidades UAV con mayor rapidez mediante alianzas estratégicas El director ejecutivo de la empresa aeroespacial turca Baykar destacó la necesidad de ciclos de desarrollo y tiempos de producción más cortos, así como de una alta capacidad de producción.

El director ejecutivo de la empresa aeroespacial turca Baykar, Haluk Bayraktar, afirmó que los países de la OTAN pueden desarrollar sus capacidades de vehículos aéreos no tripulados (VANT) con mayor rapidez mediante alianzas estratégicas.

En su discurso durante el panel titulado De la innovación a la producción en masa: Construyendo la superioridad de la OTAN en vehículos aéreos no tripulados, celebrado en el marco del Foro de la Industria de Defensa al margen de la Cumbre de la OTAN en Anakara, Bayraktar destacó la necesidad de ciclos de desarrollo y tiempos de producción más cortos, así como de una alta capacidad de producción, para satisfacer la creciente demanda de VANT en un entorno bélico.

"En Türkiye, nuestro enfoque para grandes empresas como la nuestra implica que ni siquiera esperamos a que surja la demanda para desarrollar capacidades. Como vemos en la práctica, existe una gran necesidad de estas tecnologías. Sin embargo, en el caso de las nuevas empresas y startups, esta demanda, que asciende a miles de millones de dólares, hace que sea fundamental para ellas desarrollar estas capacidades por sí mismas".

Bayraktar añadió que Baykar trabaja actualmente con 40 países, algunos de ellos miembros de la OTAN, y que desean fortalecer sus relaciones con estos países. Bayraktar afirmó que han establecido importantes capacidades de producción en Türkiye.

"La mayoría de nuestros clientes no pertenecen a la OTAN, pero queremos fortalecer nuestras relaciones con países miembros. Hemos creado una importante capacidad de producción en Türkiye. Somos el mayor exportador de UAVs. Desde aeronaves de combate no tripuladas hasta plataformas estratégicas, llevamos a cabo proyectos con la mayor inversión en este campo en los últimos 25 años. En colaboración con Leonardo, establecimos la empresa conjunta Leonardo Baykar Aerospace Systems, LBA Systems. En lugar de intentar reinventar todo desde cero, la cooperación es mucho más rápida. Contamos con nuestras plataformas y sistemas. Leonardo también dispone de potentes cargas útiles, radares, sistemas electrónicos y diversas cargas útiles para misiones específicas. Es necesario crear sinergias uniendo lo mejor y combinando estas capacidades. En lugar de desarrollar todo desde cero, la prioridad debería ser combinar estas fortalezas".

Bayraktar explicó que el modelo de asociación busca desarrollar nuevas tecnologías en conjunto, en lugar de transferir la propiedad intelectual existente.

"Compartir tecnología es posible, pero el objetivo no es compartir propiedad intelectual. En las empresas conjuntas, las partes crean nueva propiedad intelectual a partir de la que ya poseen y desarrollan sus capacidades existentes. Llevamos 25 años invirtiendo. Desarrollar esta capacidad desde cero en otro país podría llevar décadas. Sin embargo, mediante la colaboración, se puede desarrollar tecnología avanzada de inmediato y establecer una ventaja competitiva".

Bayraktar afirmó que el ecosistema de la industria de defensa turca ha crecido significativamente en los últimos 20 años: «Hace veinte años, Türkiye contaba con tan solo 17 empresas en su industria de defensa. Hoy, hay más de 3.000. Las exportaciones de defensa que entonces ascendían a 250 millones de dólares, ahora las alcanzamos en una sola semana. Nuestras exportaciones de defensa han llegado a los 450 millones de dólares semanales, superando los 10.000 millones de dólares en total».

Tras señalar que la OTAN incluye tanto a países grandes como pequeños, Bayraktar declaró que, «en lugar de intentar construir la misma capacidad desde cero en todas partes, compartir capacidades y crear sinergia es mucho más eficiente».

Bayraktar recordó que la OTAN cuenta con países de diversos tamaños y subrayó la necesidad de diferentes modelos de producción y cooperación según el tipo de UAV.

"Los UAV se están integrando cada vez más en nuestras vidas y son ahora elementos fundamentales de la guerra. Existe demanda, existe necesidad. Lo que vemos en el terreno demuestra claramente que hay una enorme necesidad de estas tecnologías. Los UAV se clasifican en aviones de combate, UAV estratégicos y UAV pequeños. Todos los países necesitan desarrollar capacidades en sistemas FPV (vista en primera persona). Son como las municiones; todos los países necesitan un fabricante de municiones. Sin embargo, para los UAV de clase avión de combate, se necesitan alianzas para desarrollar esta capacidad. Creo que esto es mucho más beneficioso".

*Traducido por Daniel Gallego.