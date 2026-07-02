Bayraktar: Los aviones de combate no tripulados acabarán sustituyendo a los tripulados en un plazo de 30 años El presidente de la empresa aeroespacial turca Baykar afirmó que el logro de Kizilelma es comparable al de la máquina que derrotó a Kasparov hace 20 años.

El presidente de la empresa aeroespacial turca Baykar, Selçuk Bayraktar, señaló que existen aproximadamente 15.000 aviones de combate en el mundo y afirmó que «los aviones de combate no tripulados acabarán sustituyéndolos a todos, probablemente en un plazo de 30 años. Esto supondrá una gran revolución en la aviación de combate».

Baykar recibió a una delegación de la Gran Asamblea Nacional Turca (TBMM), encabezada por el presidente Numan Kurtulmuş, y de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, encabezada por el presidente Marcos Perestrello de Vasconcellos, en su Centro Nacional de Tecnología Özdemir Bayraktar.

Durante la visita Bayraktar ofreció información sobre las actividades de la empresa, su trabajo en tecnologías de defensa y sus proyectos innovadores. Bayraktar afirmó que el logro de Kizilelma es comparable al de la máquina que derrotó a Kasparov hace 20 años.

Bayraktar recordó que Kasparov fue un gran maestro de ajedrez y que probablemente trabajó durante 40 años para alcanzar ese nivel, "pero una máquina del tamaño de un refrigerador venció a Kasparov. Desde entonces, incluso mi celular puede vencer a Kasparov. Así que ese enfrentamiento ya no importa. Aquí no hay ningún ser humano dentro del avión. Puede hacer todo lo que un avión de combate pilotado puede hacer, e incluso más, porque carece del elemento humano. Y es mucho más barato. Es como una partida de ajedrez entre Kasparov y una máquina. No necesitamos tiempo de entrenamiento. Para convertir a un piloto en piloto de combate, se pueden necesitar 10 años de entrenamiento. Además, tienen mucho que perder: una familia. El elemento humano es, de hecho, el elemento más costoso".

“Cuando observamos la guerra, los preparativos, los ejércitos y las instituciones de todo el mundo, vemos que se preparan para lo que sucedió la última vez. Pero es necesario prepararse para lo que sucederá la próxima vez. Nadie previó el éxito del Bayraktar TB2. Nadie. Tampoco nadie previó el éxito de los FPV. Nadie. Ni los analistas militares, ni los altos mandos. Quienes controlan el cambio son quienes lo impulsan. Ahora bien, ¿recuerdan la última película de Top Gun? Trataba sobre el poder humano derrotando a la máquina. No, no es así, porque la máquina lo está haciendo. Como un monstruo.

Así que aquí están, los revolucionarios del futuro, y no deberíamos compararlos con, digamos, aeronaves de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta generación. No son de séptima generación, ni son una generación de aeronaves de combate no tripuladas. Son de otra clase. Son robots. Algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, hablan de una aeronave de combate de sexta generación. Esa es una plataforma pilotada. Esta es una plataforma no tripulada, una plataforma que no pertenece a una generación. Es un robot. Un monstruo. Muy peligroso. Barato. Se puede entrenar. ¿Qué representa el 90% de todos los vuelos de aviones a reacción? Vuelos de entrenamiento. Si tienes 10 aviones, nueve se utilizan para entrenamiento durante toda su vida útil. Te queda solo un avión para combatir. Aquí, no hay necesidad de entrenamiento, porque una computadora no lo necesita. Solo software. Una vez optimizado —y se optimiza constantemente— el trabajo está hecho. Puedes replicar la capacidad al instante. Reemplazar la capacidad lleva microsegundos, como una actualización de software. Entonces, ¿cuándo llegará esto? Esa es una buena pregunta. Tomará mucho tiempo. Pero llegará cuando se demuestren las capacidades en combate. Y llegará. Somos pioneros en esto, probablemente seremos quienes se lo muestren al mundo”.

En respuesta a la pregunta “¿cuáles son sus capacidades en términos de interceptación y cómo percibe el desarrollo del mercado de interceptación de drones que atacan a su país?”, Bayraktar dijo que “la prevención es mucho más difícil, especialmente la de los drones kamikaze baratos. Y económicamente, la prevención es muy desventajosa. Siempre será mucho más costosa. Fíjense en los ataques recientes, por ejemplo, en la guerra entre Rusia y Ucrania: a veces envían 1.000 drones. Prevenir eso suele ser mucho más caro. No se pueden prevenir todos. Siempre hay un punto de saturación. Entonces, ¿a dónde llegamos? O la destrucción total para ambos bandos, o renunciar a la guerra. Y creo que lo que debemos entender es esto: la destrucción no tiene fin.

Si vamos a autodestruirnos, tenemos demasiadas armas. El mundo tiene demasiadas armas. Creo que debemos entenderlo. No tiene sentido producir tantas armas. Es mucho más barato ser inteligentes e intentar construir un mundo pacífico. Soy científico en robótica y fabricante de drones. Quizás se pregunten por qué digo esto. Pero el problema es el desequilibrio en el mundo. Algunos países gastan más dinero en producir armas de destrucción que el resto del mundo. Defenderse es extremadamente difícil. Prácticamente no hay opciones. Existe un desequilibrio constante. Por eso, lamentablemente, la prevención es extremadamente difícil. En esta era, es imposible detener la expansión de la tecnología. Todo está en línea. Para resistirla, casi habría que vivir encerrado entre vallas y jaulas. Y eso no es muy inteligente. Detener las guerras siempre es mucho más inteligente. Pero si observamos el mundo actual, un genocidio está ocurriendo a cientos de kilómetros de distancia, y no existen instituciones en el mundo para detenerlo. Las instituciones están muertas, esencialmente. Las normas están muertas. Y así continúa. La humanidad se autodestruirá debido a las herramientas que tiene a su disposición, al igual que en la Segunda Guerra Mundial”.

En respuesta a la pregunta “¿cómo imaginas esta tecnología dentro de 10 o 20 años? Porque quizás apenas estamos empezando, y creo que la guerra estará totalmente ligada a esta nueva tecnología en el futuro. Quizás tú puedas ayudarnos a imaginar cómo será esta tecnología dentro de 10 o 20 años”, Bayraktar dijo que, “en primer lugar, es muy difícil de imaginar, porque vivimos en una era de crecimiento exponencial. Todo está cambiando. Es difícil imaginar lo que sucederá dentro de 30 años. Dentro de 5 años, sí. Dentro de 10 años, creo que podemos lograrlo. Dentro de 30 años es muy difícil, y ojalá nosotros, por ejemplo, como Baykar, continuemos siendo una empresa tecnológica. ¿Cómo podemos orientarnos más hacia el ámbito civil, predominantemente hacia el ámbito civil? Porque siempre es mucho mejor desarrollar tecnología para curar enfermedades humanas o satisfacer necesidades humanas, en lugar de para armas, pero, lamentablemente, el mundo en el que vivimos nos empuja cada vez más hacia el ámbito de la defensa. Actualmente, la industria de defensa está creciendo. Los ingresos de Baykar son mucho mayores. Probablemente continuará así.

Es difícil imaginar qué sucederá dentro de 30 años, porque, como dije, es extremadamente difícil detener la propagación del terrorismo. Creo que esto es muy peligroso. Como investigadores, lo sabíamos hace 20 años. Los UAV, por ejemplo, son extremadamente peligrosos en términos de terrorismo, y también muy letales o muy capaces en términos de defensa, pero ahora mismo estamos en un nivel diferente en lo que respecta a la capacidad de la inteligencia artificial; ahora todo se denomina inteligencia artificial. En realidad, no es inteligencia artificial, son algoritmos avanzados. Ya contábamos con estos algoritmos. Ahora se han miniaturizado. Que un ordenador hable no significa que entienda nada. No entiende nada.

Ahora todo está miniaturizado y en todas partes. En línea. Así que es difícil imaginar adónde nos llevará en 30 años. Pero puedo afirmar esto en 10 años: los drones y los UAV crecerán. Habrá de todos los tamaños. Hay unos 15.000 aviones de combate en el mundo. Los aviones de combate no tripulados acabarán sustituyéndolos a todos, probablemente en 30 años. Esto supondrá una enorme revolución en la aviación de combate, y espero que algún día podamos restablecer el orden mundial y decir: ‘Las armas no son buenas’. Espero que lo consigamos algún día, pero ahora no es el momento, por desgracia. Todas las instituciones, todas las normas, absolutamente todas, se están desmoronando”.

*Traducido por Daniel Gallego.