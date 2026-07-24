Organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, el festival, de cuatro días de duración, se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto.

30 globos aerostáticos de 10 países competirán durante el séptimo Festival de Globos de Capadocia Organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, el festival, de cuatro días de duración, se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto.

Treinta globos aerostáticos de formas especiales, procedentes de 10 países, surcarán los cielos de Capadocia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocida por sus ‘chimeneas de hadas’ y como uno de los destinos más populares del mundo para los vuelos en globo, durante el séptimo Festival de Globos de Capadocia.

Organizado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, el festival, de cuatro días de duración, se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto. Globos procedentes de Türkiye, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Brasil, Eslovaquia, Austria y Polonia volarán junto a los 156 globos aerostáticos comerciales de la región, que operan diariamente.

Diseñados con las formas de la bandera turca, un pulpo, un búho, un payaso, un pollito, un lobo, un pato, un loro, un cohete, un corazón y la Tierra, los globos se elevarán sobre los valles de Capadocia al amanecer cada mañana, para luego regresar al atardecer y ofrecer exhibiciones de globos iluminados en el Museo al Aire Libre de Pasabag.

El coordinador del festival, Mehmet Halis Aydogan, declaró a la Agencia Anadolu que el interés por el evento ha seguido creciendo, aunque la participación se ha limitado debido al ya intenso tráfico de globos en la región y añadió que los pilotos y el personal de apoyo procedentes del extranjero ya han comenzado a llegar a Türkiye, una vez finalizados los preparativos.

Los festivales de globos aerostáticos se celebran en muchas partes del mundo. Hay festivales importantes en Estados Unidos, Francia, Bélgica y México. La mayor ventaja de Capadocia es su extraordinario paisaje, donde vuelan 156 globos cada día. Es un lugar al que acuden miles de personas tanto para volar en globo como para contemplarlo. Cuando decoramos el cielo con globos de formas especiales, creamos un espectáculo increíble. Eso es lo que más nos distingue de otros festivales, dijo Aydogan.

Añadió que la demanda de Europa ha sido especialmente alta este año, pero la participación se limitó a 30 globos de formas especiales debido al elevado número de vuelos regulares en la región.

Aydogan comentó que el festival también contará con el vuelo inaugural de un globo con forma de ballena diseñado por Bengi Serra Kaya, estudiante de sexto grado y ganador del concurso «Mi Globo Soñado», organizado entre alumnos de primaria y secundaria.

El globo, fabricado especialmente para la ocasión, realizará su primer vuelo durante el festival. "Nuestro globo de primer premio ha sido fabricado especialmente y realizará su vuelo inaugural. Los niños han mostrado un gran interés en el festival y queremos aprovechar ese entusiasmo", dijo.

*Traducido por Daniel Gallego.