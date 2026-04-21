La vicepresidenta de la Comisión Europea señaló que los recientes encuentros diplomáticos ponen de manifiesto el amplio respaldo internacional a los esfuerzos de gobernanza palestina.

UE: Proceso político gestionado por los palestinos esencial para lograr una estabilidad duradera en Oriente Próximo La vicepresidenta de la Comisión Europea señaló que los recientes encuentros diplomáticos ponen de manifiesto el amplio respaldo internacional a los esfuerzos de gobernanza palestina.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la estoniana Kaja Kallas, afirmó este martes que un proceso político liderado y gestionado por los palestinos es esencial para lograr una estabilidad duradera en Oriente Próximo.

Antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo, Kallas señaló que los recientes encuentros diplomáticos ponen de manifiesto el amplio respaldo internacional a los esfuerzos de gobernanza palestina, refiriéndose a las reuniones de la Alianza Global para la Solución de Dos Estados y del Comité de Enlace Ad Hoc.

"Contamos con la presencia de más de 60 países para apoyar a Palestina. Somos los principales defensores de Palestina y queremos demostrar que es imprescindible un proceso liderado y gestionado por los palestinos para lograr la estabilidad en la región", declaró Kallas.

El Líbano

La alta representante indicó que las conversaciones también abordarán la situación en el Líbano, y se espera que el primer ministro del país informe a los ministros sobre las conversaciones en curso con Israel y la situación interna general.

Kallas expresó su preocupación por el futuro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), cuyo mandato expira a finales de este año.

Irán

Respecto a Irán, Kallas calificó de "muy frágil" el alto el fuego actual e hizo hincapié en la necesidad de dar una oportunidad a la diplomacia para evitar una mayor escalada. "Espero que el alto el fuego se prorrogue hasta que se alcance una solución diplomática", agregó.

La reunión se produce en un contexto de creciente presión por parte de algunos Estados miembros de la UE para que adopten una postura más firme respecto a Israel. España, Eslovenia e Irlanda han solicitado conversaciones sobre la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, alegando el deterioro de la situación humanitaria en la región.

*Traducido por Daniel Gallego.